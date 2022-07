Tadej Pogacar: “Blij dat ik het geel nog steeds heb”

Even leek het erop dat Tadej Pogačar in de tiende etappe van de Tour de France zijn gele trui zou kwijtraken aan Lennard Kämna. Uiteindelijk lukte het de Sloveense kopman van UAE Emirates om de koppositie in het algemeen klassement toch vast te houden.

“We wilden de trui niet verliezen en dat gebeurde bijna wel. Uiteindelijk kwam alles goed en ik ben blij dat ik het geel nog steeds heb”, vertelde de winnaar van de Tours de France van 2020 en 2021 na afloop van de rit tussen Morzine en Megève. In het algemeen klassement zag hij Kämna tot op elf seconden naderen. Zijn voornaamste concurrent, Jonas Vingegaard, staat nu op de derde plek op 39 seconden.

De Sloveen zag zijn ploegmaat George Bennett niet meer van start gaan vanwege een positieve coronatest. Eerder moest Vegard Stake Laengen om dezelfde reden al opgeven. “Twee sterke motoren, George en Vegard, hadden een verhoogd risico omdat ze nog geen corona hadden gehad. Ik vind het jammer voor ze en ze vinden het zelf ook heel jammer dat ze niet meer in de ploeg zijn. We houden echter de moraal hoog, zijn gemotiveerd en blijven strijden tot het eind.”

Door de protocollen was het al zwaar, vertelde Pogačar verder. “Als je dan een positief geval in je eigen bubbel hebt, geeft dat extra veel zorgen en stress. Hopelijk overleven we tot aan de finish.” Ook blikte hij alvast vooruit naar de etappe van morgen, over de Télégraphe en de Galibier naar de Col du Granon. “Morgen wordt een prachtige rit. Het wordt erg zwaar met lange beklimmingen, en de laatste klim is gruwelijk. Ik kijk ernaar uit.”