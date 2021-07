Tadej Pogacar: “Blij dat deze zware, lange etappe voorbij is”

Tadej Pogačar mocht na de dertiende etappe van de Tour de France een nieuwe gele trui ophalen. De Sloveense klassementsleider van UAE Emirates gaf naderhand toe dat hij blij was dat deze rit achter de rug was.

“Het was een heel zware en lange etappe vandaag. Eerst was het een beetje saai, en toen werd het ineens hectisch en gebeurde er veel. Ik ben blij dat het voorbij is”, erkende Pogačar na de rit. “Mijn ploeggenoot Rafał Majka viel en we moeten afwachten hoe het met hem is. Ik hoop dat het morgen weer beter met hem gaat en hij klaar is om te starten.”

Op weg naar Quillan wordt het morgen weer een zware dag, verwacht de 22-jarige renner. “Het kan alle kanten op en het wordt zeker niet makkelijk. Misschien rijdt in de eerste kilometers een grote kopgroep weg. Hoe dan ook, we zijn er klaar voor om aan de Pyreneeën te beginnen en de gele trui te verdedigen.”