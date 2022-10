Tadej Pogacar bedankt voor WK Gravel: “Maar die wereldtitel wil ik ooit wel”

Zondag vindt in de regio Veneto het allereerste WK Gravel plaats. Tal van toppers uit het wegwielrennen sieren de deelnemerslijst en het had maar weinig gescheeld of Tadej Pogačar was ook van de partij geweest. “Ik heb een uitnodiging gehad en die heb ik ook serieus overwogen”, vertelt de Sloveen tijdens een persmoment met een select gezelschap, waaronder WielerFlits.

Een nieuw duel met Mathieu van der Poel zoals in de Ronde van Vlaanderen, zit er dus niet in. “Ik heb best een druk seizoen gehad”, legt Pogačar uit. “Na de Ronde van Lombardije heb ik nog een aantal andere zaken te doen. Er zou niet echt tijd zijn om me voor te bereiden op die wedstrijd. Als ik ooit graag naar dat WK wil gaan, dan wil ik me er volledig op kunnen focussen zodat ik er op mijn best kan zijn. Dit jaar gaat dat helaas niet.” Zaterdag verdedigt de 24-jarige wereldtopper zijn titel in de Ronde van Lombardije. Hij geldt ook dit jaar als de topfavoriet. De combinatie met het WK Gravel op zondag maakt hij dus niet.

In de toekomst ziet hij dat WK wél zitten. “Waarom niet? Gravel wint enorm aan populariteit. Ik vind het erg interessant. Je bent nog meer verbonden met de natuur. Het is totaal iets anders dan wegwielrennen, echt iets nieuws. Ik zou in de toekomst zeker willen proberen om de wereldtitel te grijpen. Of ik niet een goede voorbereiding gehad heb in maart?”, lacht hij om onze vraag, verwijzend naar Strade Bianche. “Dat is toch iets anders. Althans, dat denk ik. Vooral door de andere fiets en Strade is wat geaccidenteerder en heeft veel minder onverharde stroken. En dus is het meer wegwielrennen dan gravel.”

In de loop van de dag volgt nog een groter interview met Pogačar over Il Lombardia.