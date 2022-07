Tadej Pogacar baalt een beetje na derde plek: “Ik zat er niet ver vanaf”

Tadej Pogacar boekte zaterdag niet zijn derde ritzege op een rij in de Tour de France, maar kende toch een prima dag. Dankzij een derde plaats en de bijbehorende bonificaties liep hij vier seconden uit op zijn concurrenten in het klassement. Toch baalde de Sloveen een beetje. “Ik zat er niet ver vanaf”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Maar het was een leuk spel vandaag”, vervolgt de tweevoudig Tourwinnaar, die Wout van Aert en Michael Matthews voor moest laten in de sprint op een venijnige slothelling. “Eerst was het een erg lange dag, waarbij het steeds warmer werd en we veel gevaarlijke punten tegenkwamen. Maar de laatste klim vond ik leuk. In de sprint aarzelde ik misschien wat te lang en toen passeerde Van Aert me. Drie keer zo snel. Natuurlijk is dat een beetje teleurstellend, maar derde is nog steeds goed.”

“Ik vind sprinten altijd leuk. Toen ik jonger was, was ik altijd de kleinste, dus vaak ook de laatste. Ik ben heel blij dat ik nu een behoorlijke sprint kan doen, tenminste als het vijf kilometer omhoog gaat van tevoren. Maar nog steeds ben ik niet zo rap als Matthews en Van Aert.”

Pogacar hoeft in de Ronde van Frankrijk niet per se alles te winnen, vertelt hij. “Vandaag wilden we wat rustig aan doen en relaxen, maar de andere teams, zoals BikeExchange en Jumbo-Visma, hadden belang om tempo te maken en om de overwinning te winnen. Wij dachten misschien is het vandaag een rit voor de vluchters. Maar uiteindelijk was het ook een kans voor ons om te winnen.”

Valpartij

In het begin van de rit was er een valpartij, waarbij Pogacar ook betrokken was. “Ik zat er middenin. Ik ging tegen de grond, maar niet heel erg. Het was een van de zachtste valpartijen die ik ooit heb meegemaakt. We kwamen vrij snel weer terug, dus het was ok.”