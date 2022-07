Tadej Pogacar: “Als ikzelf gedaan had wat Wout deed, had me dat heel trots gemaakt”

Tadej Pogačar was onder de indruk van Wout van Aert in de vierde etappe van de Tour de France. Zelf kwam de kopman van UAE Emirates in het peloton over de finish en hield hij zijn derde plaats in het algemeen klassement.

“Het moet een van zijn speciaalste overwinningen zijn geweest. Als ik het zou hebben gedaan, had me dat heel trots gemaakt. Chapeau. Hij was de sterkste”, stak Pogačar zijn bewondering voor de overwinning van Van Aert in Calais, in het noordwesten van Frankrijk, niet weg.

Over zijn eigen optreden in de lastige finale was de Sloveen tevreden. “We moesten voor het eerst echt diepgaan op een klim. Ik voelde me goed en de benen zijn oké. Ik was wat uit positie voor de laatste klim, maar kon van ver terugkomen. Het laat zien dat ik in vorm ben.”

Morgen wacht de veelbesproken kasseienrit naar Arenberg. “Ik hoop vooral dat het snel voorbij is”, zei Pogačar lachend. “Maar ik kijk er wel naar uit. Het wordt een interessante rit, heel zwaar voor iedereen. Het wordt ongetwijfeld een geweldige show op televisie.”