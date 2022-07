Tadej Pogačar 3e in openingstijdrit: “Ik merk dat ik goede benen heb”

Tadej Pogačar is de 109e Tour de France goed begonnen. De titelverdediger uit de ploeg van UAE Emirates legde in de individuele tijdrit door Kopenhagen achter de Belgen Yves Lampaert en Wout van Aert beslag op de derde plaats en werd na afloop naar het podium geroepen om de witte trui aan te trekken.

“Het was echt een goede dag. Ik heb genoten van het parcours ondanks de regen. Ik klokte een zeer goede tijd en sta op een mooie positie in het klassement om de eerste week in te gaan”, liet Pogačar na afloop van de tijdrit weten. Van alle klassementsrenners deed de 23-jarige Sloveen de beste zaken. Achter ritwinnaar Lampaert en Van Aert klokte hij de derde tijd, op zeven seconden van de toptijd.

De regenachtige omstandigheden maakten hem toch wat nerveus. “Ik heb van start tot finish vol gas gegeven. De regen maakte de tijdrit een beetje stressvol, want deze gladde omstandigheden helpen nooit. In elk geval zag ik in de eerste bochten dat de omstandigheden niet zo slecht waren, en vanaf dan nam ik het bocht per bocht. Ik voelde me zelfverzekerd, zonder al te veel risico’s te nemen.”

Pogačar is blij dat hij de eerste dag van de Tour de France goed heeft doorstaan. “Ik ben blij met mijn prestatie en superblij om in de witte trui te rijden. Dit was de eerste test van de Tour, het was niet heel lang maar toch veeleisend. Ik merk dat ik goede benen heb. Morgen wordt een nerveuze dag. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik heb een goede ploeg om me te steunen en we zullen heel voorzichtig moeten zijn want het zal zeker een zware dag worden.”