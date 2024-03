vrijdag 8 maart 2024 om 16:51

Tactische zege Mattias Skjelmose in Parijs-Nice: “Andere jongens waren sterker”

Mattias Skjelmose heeft op tactische wijze de zesde rit gewonnen in Parijs-Nice. De renner van Lidl-Trek zat mee met Matteo Jorgenson en Brandon McNulty, maar reed niet vol mee. “Ik stond verder dan hen in het algemeen klassement, dus kon ik het zo spelen”, vertelde Skjelmose na afloop.

“Ik ben heel blij en verrast. Ik voelde me de hele dag goed, maar het was een speciale dag. Je had wat geluk nodig”, opende Skjelmose het flashinterview. “Het team deed het perfect vandaag. Nadat Mads (Pedersen, red.) werd ingerekend met de vroege vlucht, bleef hij werken. Het is mooi om het dan ook effectief af te maken.”

Na de demarrage van Jorgenson in de finale kwam de achtervolging niet, waarna Skjelmose het dan maar zelf probeerde. “Ik dacht dat andere klassementsrenners zoals Remco (Evenepoel, red.) of Primoz (Roglic, red.) het gat zouden dichten. Dat deden ze niet, dus probeerde ik het zelf. Samen met Brandon kon ik het gat dichten. Daarna kon ik het tactisch goed uitspelen, want zij stonden er beter voor in het klassement.”

“Het is niet zo mooi om zo te winnen. De andere jongens waren sterker. Ik denk dan ook niet dat het algemeen klassement winnen nog mogelijk is. Er zijn natuurlijk wel al grotere mirakels gebeurd in het wielrennen. Mijn vorm is in ieder geval goed”, sloot Skjelmose af.