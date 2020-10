Tactiek Elegant-Quick-Step: “Koers hard maken, terwijl Alaphilippe bij Wout en Mathieu blijft”

Geen persconferentie met kopman Julian Alaphilippe bij Elegant-Quick-Step, de gelegenheidsnaam van het team van Patrick Lefevere voor de Ronde. Wel een zoom-meeting met de voltallige selectie, al was het maar om het eenheidsgevoel binnen de ploeg te benadrukken. “We starten om te winnen, met wie maakt niet uit.”

Het is een niet-alledaags beeld, de manier waarop de mannen van The Wolfpack voor de camera verzamelden voor de persconferentie. Netjes gerangschikt namen ze plaats. Nee, niet zomaar lukraak op een stoel gezet. Zo zie je Julian Alaphilippe centraal in het midden, zitten helpers Dries Devenyns en Tim Declercq net iets meer naar achteren en flankeren Yves Lampaert en Zdenek Stybar – die allebei een vrije rol krijgen – de wereldkampioen.

Julian Alaphilippe deed in eerste instantie nog zijn best om de persoonlijke druk af te houden. Niet eens onterecht. Het is van Cees Bal in 1974 geleden dat een debutant de Ronde van Vlaanderen won. “Natuurlijk ben ik hier gemotiveerd voor. Ongeduldig zelfs. Ik ben er al dagen mee bezig. Het is mijn laatste koers van het seizoen en ik wil dit speciale jaar goed afsluiten. Maar het blijft vooral een ontdekking. Ik heb hier geen ervaring. Ik verwacht een moeilijke koers. Doel is om te winnen… met de ploeg. En dat mag om het even wie zijn.”

Gebrek aan ervaring

De Franse chouchou kent de Ronde van Vlaanderen alleen van tv. “En van anekdotes die ploegmaats vertellen. Maar ik ben zelfs nog niet komen kijken. Ik ben verheugd dat ik er dit jaar wel bij ben. Nu de Ronde na de Ardennenklassiekers valt, is het moment perfect om kennis te maken. Het ideale scenario voor zondag? Onze sterkte in de breedte uitspelen. Ervoor zorgen dat we niet in de verdediging gedrukt worden, anticiperen wanneer nodig en met zoveel mogelijk ploegmaats de finale ingaan. Daarin zullen het de benen zijn die spreken.”

Ook teambaas Patrick Lefevere nam deel aan de persconferentie. “Ik behoed me voor te veel euforie, want Julian heeft inderdaad geen ervaring in de Ronde van Vlaanderen. Maar we hebben wel ervaren gidsen die hem zullen bijstaan. Zo hebben we dit jaar Dries Devenyns in de selectie gedropt om Julian te gidsen.” Toch wordt het aanpassen voor Alaphilippe. Vooral de positionering richting de hellingen op de smalle baantjes in de Vlaamse Ardennen, wordt cruciaal.

Devenyns heeft naar eigen zeggen maar één doel: zijn kopman zo fris mogelijk in de finale brengen. De Oost-Vlaming bleef ook aan de zijde van Alaphilippe tijdens de verkenning. “Niet alleen deze week, maar ook in juni hebben we al op het parcours gereden”, vertelde Devenyns daarover. “Of ik Julian heb moeten bijsturen? Ik heb het gevoel dat hij ondertussen redelijk met het parcours vertrouwd is.” Alaphilippe vult aan: “Ik heb in elk geval geprobeerd om tijdens de verkenningen zoveel mogelijk cruciale passages te memoriseren.”

‘Gent-Wevelgem gaf ons vertrouwen’

Eerder deze week vertelde Wout van Aert dat hij verwacht dat Deceuninck-Quick-Step de wedstrijd vroeg zal doen ontploffen. Dat spreekt Lefevere niet tegen. “Ik denk niet dat het een geheim is dat we met een sterk zevental aan de start staan. Maar ik hoop vooral dat ook andere teams bereid zijn om de koers mee in handen te nemen”, zegt hij. “We zijn gekend voor onze loyaliteit binnen de ploeg. We kunnen winnen met verschillende renners. Laat ons hopen dat we uiteindelijk in een situatie belanden dat we het kunnen afmaken. Met Julian, of met een van de andere zes.”

“Gent-Wevelgem gaf ons vertrouwen”, weet Yves Lampaert. “Mijn positionering voor de hellingenzone was niet ideaal, waardoor ik even achter de feiten aanreed. Maar ik kon overleven en opnieuw vooraan aansluiten. In de finale zaten we met drie renners in de kopgroep en probeerden we dat overtal uit te buiten. Ik denk dat we het tactisch goed gespeeld hebben. Florian (Sénéchal, red) was er dichtbij. Zondag proberen we nog een plekje beter te doen.”

Dat ze met de toevoeging van Alaphilippe nog beter gewapend zijn, beseft ook Lampaert. “Hij is snel, waardoor we meer opties hebben.” Lampaert is de eerste die openlijk zegt dat de wereldkampioen de absolute kopman is. “Julian moet bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel blijven. Het is aan ons om de koers open te breken en hard te maken. We zijn sterk in de breedte en dat moeten we uitspelen. Proberen Van Aert en Van der Poel te isoleren. Zij zijn enige kopman in hun team, wij daarentegen kunnen tactisch verschillende plannetjes aan. Afwachtend koersen is zondag sowieso niet aan ons besteed.”

Fiere ploegmaats

Het laatste woord is voor de kopman zelf, die aangeeft dat hij de laatste weken vooral genoten heeft van de regenboogtrui. “Mijn leven is niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde Julian Alaphilippe. Maar ’s morgens, voor ik op training vertrek, dat shirt aantrekken, herinnert me eraan dat ik wereldkampioen ben. Het is een droom die uitgekomen is en daar wil ik een jaar lang volop van genieten.”

“Ik merk ook dat de ploegmaats trots zijn dat ze met de wereldkampioen op pad zijn. Al die dingetjes geven extra motivatie en dat zal ons zondag ook helpen. Nee, ik ben niet echt een Flandrien-type (1m73 en 61 kilogram, red), maar ik hou van lastige wedstrijden. Als je fysiek en mentaal sterk bent, geraak je ook al een eind ver. Kijk, de Ronde van Vlaanderen is een belangrijke afspraak voor Deceuninck-Quick-Step. Zeker nu Parijs-Roubaix is afgelast. We gaan er alles aan doen om te winnen. Dat is trouwens altijd onze ingesteldheid, waar we ook aan de start staan.”