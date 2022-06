Taco van der Hoorn teleurgesteld: “Ik was sterk, maar zat in de tang”

Bij Taco van der Hoorn overheerste de teleurstelling na het NK wielrennen rond de VAM-berg. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert hield een bronzen medaille over aan het kampioenschap, maar koopt daar niets voor.

“Ik ben wel teleurgesteld. Ik denk dat ik best sterk was, maar ik zat een beetje in de tang. Je weet dat dat gaat gebeuren op het NK”, vertelde Van der Hoorn die samen met zijn ploegmaats Corné van Kessel en Boy van Poppel moest opboksen tegen het omvangrijke blok van Jumbo-Visma. “De derde plaats telt uiteindelijk niet, alleen het truitje telt. Ik ben dus wel teleurgesteld en denk wel dat ik de benen had om te winnen. Jumbo-Visma heeft het goed gespeeld. In de kopgroep hoorden we al dat ze met Oscar Riesebeek en mij niet doorreden en dat was wel een beetje frustrerend. Uiteindelijk hebben Oscar en ik zelf maar gereden om te proberen terug te komen met die Jumbo’s in ons wiel. Helaas werd het hem niet.”

Uiteindelijk sprong Daan Hoole weg en met de nummer drie van het afgelopen NK tijdrijden reed de latere winnaar Pascal Eenkhoorn wèl mee. “Daan pakte een heel goed moment. Ik merkte dat ze met Daan wel meereden en met Oscar en mij niet. We probeerden het wel een paar keer, maar het schoot niet echt op. In de laatste ronde hebben we zo hard mogelijk gereden om te kijken of we nog konden terugkomen, om in ieder geval te proberen voor de winst te rijden. We kwamen net niet meer terug. Ik had misschien eerder moeten gaan, maar achteraf is het mooi wonen”, zei de renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

Van der Hoorn had wel een beetje verwacht dat Jumbo-Visma niet met hem zou meerijden. “Het is jammer, maar ze pakten het goed aan want ze wonnen de koers.”