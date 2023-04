Taco van der Hoorn moet opgeven na akelige valpartij in Ronde van Vlaanderen

In navolging van Danny van Poppel heeft ook Taco van der Hoorn moeten opgeven in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty kwam na bijna 100 kilometer akelig ten val.

Van der Hoorn reed aan de rechterkant van het peloton vlak bij een fietspad. Hij probeerde uit te wijken naar dat fietspad, maar bleef hangen achter een korte schuine kant en viel hard op het asfalt. Hij greep na zijn crash meteen naar zijn gezicht.

Intermarché-Circus-Wanty laat weten dat de rasaanvaller de Ronde van Vlaanderen verlaten heeft en op weg is naar het ziekenhuis. De ernst van de schade is nog niet bekend.

Taco van der Hoorn crashed & leaves the race 😟

He is heading to hospital for checks, we will keep you informed. #RVV23 pic.twitter.com/KtaQhcnuJw

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) April 2, 2023