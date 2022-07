Taco van der Hoorn kondigde vluchtpoging aan: “Wil alle chaos voor zijn”

Taco van der Hoorn is onderdeel van de kopgroep van de dag in de kasseienrit van de Tour de France 2022. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert kondigde zijn aanval al aan voor de etappe. “Ik wil graag in de kopgroep mee en alle chaos voor blijven”, aldus Van der Hoorn.

“Ik kijk uit naar de kasseien”, vertelde hij aan de organisatie voor de start in Lille. “Ik vind het altijd leuk om op kasseien te rijden. Ik hoop dat ik wat betere benen heb dan gisteren, dat was niet mijn beste dag. Maar ik heb een goede verkenning gedaan en ik kijk echt uit naar deze rit.”

Van der Hoorn hoopt vanuit de vlucht een voordeel te hebben. “Ook als je dan teruggepakt wordt door een groep van tien of vijftien renners, kan je nog steeds een goede finale rijden. Het is een manier om de stress van het peloton te vermijden, maar daarna kan je ook nog iets laten zien.”

Mis in ons liveblog niets van etappe 5 over de kasseien naar Wallers-Arenberg.