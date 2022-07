Tour 2022: Liveblog – Simon Clarke wint na fotofinish met Taco van der Hoorn woensdag 6 juli 2022 om 14:00

De renners in de Tour de France maken zich in Lille klaar voor etappe 5, een uiterst belangrijke én korte kasseienrit. Een bekend wielergezegde geldt voor deze etappe: ‘je kunt de Tour hier niet winnen, maar wel verliezen’. Voor wie gaat die vlieger op tussen Lille en Wallers-Arenberg?



Het peloton zal Lille aan de zuidoostkant uitrijden. In de beginfase van de etappe wemelt het van de kasseistroken, maar die slaat het peloton over. De eerste strook volgt na zeventig kilometer. Dat is de onbekende en door gras op de rug enigszins technische secteur Villers-au-Tertre à Fressain. Vandaag begint hier de oorlog en is het de opmaat naar een lange finale van ruim 50 kilometer.

Te beginnen met Eswars à Paillencourt, kasseien in dalende lijn. Stroken drie, vier, vijf en zes volgen elkaar daarna in rap tempo op en ze hebben alle vier een lengte van om en nabij de anderhalve kilometer. Een nieuwigheid zijn de secteurs naar en van Monchecourt, die zijn nog nooit verreden in wedstrijdverband. Vervolgens liggen in de laatste dertig kilometer de vijf laatste stroken, waarvan er vier in de jongste editie van Parijs-Roubaix lagen. Ook de vijfde is bekend.

Zoals de kasseien naar Wandignies. Een lange, rechte weg van 2.900 meter. In ‘Roubaix’ krijgt deze secteur liefst vier sterren. Daarna volgen de stroken van Warlaing à Brillon (strook acht, drie sterren) en Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (strook negen, vier sterren). De voorlaatste strook van de dag is die van Bousignies à Millonfosse, en na Hasnon à Wallers is het nog vijf kilometer tot de streep. Die is getrokken vlak voor het Bos van Wallers.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.35 uur

Officiële start: 14.00 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Afstand: 157 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Mérignies: tussen 14.45 en 14.55 uur

Sector 11 Villers-au-Tertre à Fressain 1.500m ***: tussen 15.40 en 15.50 uur

Sector 10 Eswars à Paillencourt 1.700m **: tussen 16.10 en 16.20 uur

Sector 9 Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent 1.400m **: tussen 16.15 en 16.30 uur

Sector 8 Émerchicourt à Monchecourt 1.600m ***: tussen 16.20 en 16.35 uur

Sector 7 Monchecourt à Émerchicourt 1.300m **: tussen 16.25 en 16.40 uur

Sector 6 Abscon 1.600m ***: tussen 16.30 en 16.45 uur

Sector 5 Erré à Wandignies 3.700m ****: tussen 16.40 en 17.00 uur

Sector 4 Warlaing à Brillon 2.600m ***: tussen 16.50 en 17.05 uur

Sector 3 Tilloy à Sars-et-Rosières 2.300m ****: tussen 16.55 en 17.10 uur

Sector 2 Bousignies à Millonfoss 1.400m ***: tussen 17.05 en 17.20 uur

Sector 1 Hasnon à Wallers 1.600m ***: tussen 17.10 en 17.30 uur

