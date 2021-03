Taco van der Hoorn kampt met knieklachten

Taco van der Hoorn mist woensdag Dwars door Vlaanderen. Intermarché-Wanty-Gobert geeft de Nederlander, die kampt met wat knieklachten, rust in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Hij wordt vervangen door Ludwig De Winter.

Andrea Pasqualon kan ondanks een zitvlakblessure, waardoor hij moest opgeven in Gent-Wevelgem, wel starten in Dwars door Vlaanderen. “Voor ons is deze koers zeker een doel. Aimé De Gendt en Pasqualon zijn onze beschermde renners, maar het is maar af te wachten hoe deze laatstgenoemde zich voelt. Ook Danny van Poppel staat naast De Gendt en Pasqualon”, zegt ploegleider Steven De Neef tegen Belga.

Voor sommige renners is Dwars door Vlaanderen ook de kans om een selectie voor de Ronde van Vlaanderen af te dwingen. Van een shortlist van tien renners moeten er nog drie afvallen, stelt De Neef. “Aimé De Gendt en Loïc Vliegen zijn al zeker van hun plaatsje binnen de kern. De knoop wordt na Dwars door Vlaanderen doorgehakt. Wie zich nog eens wil laten opmerken krijgt daar woensdag dus de kans toe.”

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Dwars door Vlaanderen 2021 (31 maart)

Aimé De Gendt

Ludwig De Winter

Wesley Kreder

Andrea Pasqualon

Boy van Poppel

Danny van Poppel

Pieter Vanspeybrouck