Taco van der Hoorn: “Het was vooralsnog tien dagen genieten op de fiets”

Interview

Taco van der Hoorn dartelt door de Ronde van Italië. Na zijn ritzege in Canale is zijn Giro uiteraard al geslaagd. “Ik geniet, echt waar. De vele reacties in het peloton waren extra leuk. Blijkbaar vindt ook een groot deel renners het plezant dat een vroege vlucht eens vooruit bleef.”

Het was ’s morgens voor de etappe van L’Aquila naar Foligno dat we Taco van der Hoorn de vraag stelden nog een keertje in de mixed zone te passeren. Een half uurtje voor de start kwam Van der Hoorn op het Domplein in L’Aquila aangesloft. Zijn eigen vrolijke zelve.

Laten we een weekje terugkeren in de tijd. Heb je nog wat kunnen genieten van je zege?

“Ja, zeker. ’s Avonds na de etappe hebben we gezellig met zijn allen een wijntje gedronken. En sowieso, hier elke dag in deze Giro rondfietsen is ook een beetje vieren. De druk is eraf, de Giro is geslaagd en ik geniet gewoon van elke dag. In dat opzicht heb ik al een week gevierd.”

Kreeg je veel leuke reacties van collega’s?

“Heel veel. De dag na mijn zege was het wel kloteweer, was iedereen nerveus en zat in zijn eigen bubbel, maar de dagen erna heb ik ook nog veel mooie reacties gekregen.”

Pik er eens eentje uit die je bijblijft…

“Doe dan maar die van Albert Torres van Movistar. Een renner die ik absoluut niet persoonlijk kende, maar die me kwam vertellen dat hij het geweldig vond dat ik overleefde uit de vroege vlucht, dat dat ook nog eens kan lukken. Hij had een interview met mij gelezen en vond het een tof verhaal. Maar het mooie is toch dat er in het peloton heel wat renners zijn die het mooi vinden dat het een keertje niet zo voorspelbaar is.”

Het is je eerste grote ronde. Hoe fris voel je je nog?

“Geen probleem. Er zijn al een paar harde etappes geweest, maar ook een aantal rustiger dagen. Ik ben wel gewend om redelijk veel te trainen, dus ik ben goed voorbereid. De rustdag zal wel lekker zijn, maar het is nu ook niet per sé dat ik hem echt nodig heb.”

Heb je nog plannen om aan te vallen?

“ja, vandaag! Dat de kans reëel is dat het een sprint wordt in Foligno? Klopt, maar dat was in de rit die ik won toch ook zo? Ook al is er maar een procent kans, je kan het proberen. En vandaag vind ik een goede dag om het te proberen. Het zal lastig worden, hé. Maar als de vlucht vooruit blijft, is er een kans dat ik het kan afmaken. Ik zou ook kunnen wachten tot de rit die finisht op de Monte Zoncolan. Maar daar ga ik het sowieso niét afmaken.”

(Taco van der Hoorn hield woord, maakte ook deel uit van de vroege vlucht, maar de voorsprong was nooit groot genoeg om een kans te maken om voorop te blijven – zie ritverslag)

Je hebt de intentie om de Ronde van Italië uit te rijden?

“Natuurlijk. Ze zeggen dat je een sterkere renner wordt als je een grote ronde hebt uitgereden. Ik ben benieuwd of dat ook zo is. Ik reken er niet echt op. Maar het zou wel mooi meegenomen zijn.”

Ander item. Je tekende eind vorig jaar bij Intermarché-Wanty Gobert voor maar één jaar. Misschien is dat wel een meevaller, na jouw ritzege hier. En zit je straks iets sterker om de tafel.

“Haha, dat zou kunnen. Laat me eerst stellen dat ik het ontzettend naar mijn zin heb bij de ploeg. Dat sowieso. Maar of ik nu een beter contract kan afdwingen, dat gaan we nog wel zien. Er zijn voorlopig nog geen gesprekken geweest. Iedereen is druk met de Giro. We gaan daarna wel bekijken of er gepraat kan worden…”