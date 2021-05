Giro 2021: Peter Sagan rondt ploegwerk BORA-hansgrohe af in Foligno

De tiende etappe van de Giro d’Italia 2021 is gewonnen door Peter Sagan. De Slowaak van BORA-hansgrohe was na een etappe van 139 kilometer, waarin onder meer Dylan Groenewegen en Tim Merlier gelost halverwege de rit gelost werden, de snelste renner van het peloton in de straten van Foligno. Hij versloeg Fernando Gaviria en Davide Cimolai. De roze trui blijft voor Egan Bernal, al kwam Remco Evenepoel een seconde dichterbij.

Van der Hoorn en Goossens mee

Meteen na de start van de etappe ontsnapte een kopgroep van vijf renners, met daarbij Taco van der Hoorn. De verrassende ritwinnaar van Canale kreeg bijval van Kobe Goossens (Lotto Soudal), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) en Samuele Rivi (EOLO-Kometa), maar door de aanwezigheid van Van der Hoorn gaf het peloton ze niet meteen een grote voorsprong. Jumbo-Visma was de eerste ploeg die ging achtervolgen en de kopgroep rond de anderhalve à twee minuten hield.

Samen met Cofidis, Alpecin-Fenix, Qhubeka ASSOS en UAE Emirates controleerde Jumbo-Visma de vlucht. Daarmee waren meteen ook de ploegen van de kanshebbers actief: Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria zetten hun mannen aan het werk. Het verschil schommelde in de fase daarna tussen de twee en drie minuten.

Bij de eerste tussensprint van de dag was er vooraan bedrijvigheid tussen rasaanvallers Pellaud en Marengo, die in een speciaal tussensprint-klassement de dienst uitmaken. In het peloton raapten Viviani, Pasqualon en Sagan nog wat punten op in de strijd om de paarse puntentrui. De kopgroep werd even later wat opgehouden vanwege een gesloten spoorwegovergang, maar voor veel problemen zorgde dat niet. Het peloton had nergens last van.

BORA-hansgrohe lost Groenewegen, Merlier en Nizzolo

Ongeveer zestig kilometer voor de meet, in de heuvelachtige zone halverwege de rit, zette BORA-hansgrohe het peloton voor het eerst onder druk. De formatie hoopte zo de pure sprinters overboord te gooien om de kans te vergroten voor Peter Sagan. Naast dat de vluchtersgroep al op 43 kilometer van de finish gegrepen werd, moest ook Dylan Groenewegen op het eerste klimmetje lossen.

Voor Tim Merlier ging het op het tweede klimmetje, de Valico della Somma van vierde categorie, dan weer te hard. Vlak onder de top haakten ook David Dekker en Giacomo Nizzolo af, waarna op 38,5 kilometer van de meet de top bereikt werd. Enkele sprinters die de klim wel hadden overleefd waren Sagan, Viviani, Gaviria en Davide Cimolai.

Wat volgde was een lang stuk in dalende lijn, gevolgd door een vlakke finale richting Foligno. Israel Start-Up Nation zette in die fase ook een mannetje op kop, omdat Cimolai de klim ook had overleefd. Nizzolo niet, die volgde op een halve minuut met alleen Victor Campenaerts nog in steun. De Europese kampioen moest zelf veel werk opknappen, maar het peloton ging te hard en dus staakten Nizzolo en Campenaerts op 25 kilometer van de meet de strijd. De groepen van Merlier en Groenewegen hadden op dat moment een nog grotere achterstand.

Hardrijden voor gevorderden: Evenepoel en Bernal pakken boni’s

Een kleine achttien kilometer voor de finish lag nog een tussensprint met 3, 2 en 1 bonificatieseconden te rapen. Dat werd een wedstrijdje hardrijden voor gevorderden met Rémi Cavagna in dienst van Remco Evenepoel en Filippo Ganna voor Egan Bernal. Uiteindelijk griste Jhonatan Narvaez de drie seconden weg voor Evenepoel, die tweede werd. Roze trui Bernal eindigde als derde en zag zijn Belgische concurrent dus één seconde inlopen in het klassement.

Sagan soeverein in finale in Foligno

Vervolgens werd de orde weer hersteld en nam BORA-hansgrohe weer de kop over, maar de nervositeit bleef omdat ook de wind flink waaide. Diverse treintjes lieten zich zien, enerzijds voor de sprinter, anderzijds om de klassementsrenner van voren te houden. Jos van Emden probeerde het peloton nog te verrassen, maar die poging strandde in schoonheid.

BORA-hansgrohe had de beste uitgeleide in de bochtige finale voor Sagan, terwijl ook Alpecin-Fenix en UAE Emirates zich meldden. Door een valpartij van Max Kanter was er een breukje vooraan, maar dat deerde Sagan niet. De Slowaak reageerde uitstekend op een versnelling van Juan Sebastián Molano in de laatste bocht en wist in de laatste rechte lijn Gaviria achter zich te houden. Cimolai werd derde, voor Stefano Oldani, Gianni Vermeersch en Dries De Bondt.

Door zijn ritoverwinning is Sagan 50 punten rijker in het puntenklassement en daardoor de nieuwe drager van de paarse trui.

Rustdag

Dinsdag kunnen de renners in de Giro d’Italia genieten van een welverdiende rustdag. Daarnaast wordt ook het hele circus, maandagavond en dinsdag, onderworpen aan een PCR-coronatest. Daarvan worden woensdag voor de elfde rit de uitslagen bekend.