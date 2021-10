Sweeck wint ondanks lichte verkoudheid in Ardooie: “Ga met een goed gevoel naar huis”

Interview

Laurens Sweeck stond na een veertiendaagse break weer eens aan de start van een veldrit. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal deed vandaag mee aan de Kermiscross van Ardooie en was meteen weer op de afspraak. Sweeck bleek veruit de beste in de moddercross. “Ideaal om er weer in te komen”, klinkt het na afloop in gesprek met WielerFlits.

Sweeck, die besloot te passen voor de eerste Wereldbekers van het seizoen in de Verenigde-Staten, liet er geen gras over groeien in Ardooie. Na twee ronden had de 27-jarige crosser al een geruststellende voorsprong te pakken. “Ik denk dat mijn tempo hoger lag, dat werd in de tweede ronde wel duidelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik echt heb ingehouden. Dat is ook moeilijk op een dergelijke omloop, want anders sta je stil.”

“In de laatste twee rondes kon ik het wel iets rustiger aan doen”, aldus Sweeck, die al enkele dagen een beetje aan het snotteren is. “De laatste dagen ben ik wel een beetje verkouden, maar ik ben blij dat het vandaag niet te hard heeft meegespeeld. En dat ik over goede benen beschikte. Na twee weekenden zonder cross is dit wel ideaal om er weer in te komen. Ik ga hier met een goed gevoel naar huis.”

Frisheid

Aankomende zaterdag trekt het veldritcircus naar Ruddervoorde voor een nieuwe manche van de Superprestige, zondag is het tijd voor de vierde Wereldbeker van het seizoen in Zonhoven. Hoe kijkt Sweeck naar de komende crossen? “Ik heb de afgelopen dagen wel een beetje de kans gehad om het wat rustiger aan te doen, en in de weken daarvoor kon ik goed trainen. Andere renners die vanuit Amerika komen, hebben de afgelopen weken weinig trainingsarbeid kunnen doen.”

“Bovendien moeten ze ook nog twee keer een jetlag verwerken. Dat zal wel impact hebben op de volgende crossen. Ik wil me zowel zaterdag als zondag tonen. Ik hoop dan ook te winnen. Het zou mooi zijn om eens drie op drie te halen”, laat Sweeck al lachend weten.