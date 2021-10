Laurens Sweeck klasse apart in Kermiscross Ardooie

Laurens Sweeck mag zijn naam bijschrijven op de erelijst van de Kermiscross van Ardooie. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal won na een lange solo afgetekend voor de Nederlanders David van der Poel en Mees Hendrikx.

Na een jaartje afwezigheid door Covid-19 pakten de organisatoren van de Ardooise Kermiscross de draad opnieuw op. De bekendste namen aan de start waren Laurens Sweeck, die de competitie hervatte na een veertiendaagse break, Daan Soete, Diether Sweeck, Anton Ferdinande, Tom Meeusen, Felipe Orts, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Dario Lillo en Loris Rouiller. Ook Michael Vanthourenhout werd verwacht in Ardooie, maar werd deze ochtend wakker met ernstige maagproblemen en moest zich in extremis terugtrekken.

Vanthourenhout moest eigenlijk de grote uitdager worden van Laurens Sweeck, zijn ploeggenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Die laatste moest nu zien af te rekenen met suptoppers als David van der Poel, Orts en Meeusen en deed dat met verve. Sweeck ontwikkelde al snel een hoog tempo en na twee rondjes leek de Belg al op weg naar de overwinning. Met nog enkele ronden te gaan was de voorsprong van Sweeck op een achtervolgende groep, met daarin onder meer Soete, Diether Sweeck en Van der Poel, al geruststellend te noemen.

Sweeck oppermachtig, Nederlands duel voor plek twee

Sweeck liet er geen gras over groeien en wist het verschil uit te breiden tot boven de minuut. In de achtergrond was de strijd om de podiumplekken een pak interessanter. Soete, Hendrikx en Van der Poel reden weg uit de achtervolgende groep en mochten het gaan uitmaken voor de plekken twee en drie. Soete bleek na verloop van tijd niet meer in staat om het tempo van de twee Nederlanders te volgen en dus kregen we een duel tussen Van der Poel en Hendrikx voor de tweede plaats. Van der Poel bleek over net iets meer ervaring en taaiheid te beschikken en werd tweede.

Hendrikx mocht als nummer drie mee het podium op. Joris Nieuwenhuis werd na een straffe remonte nog vierde, Soete finishte als vijfde. Ook wel interessant om te vermelden: Sweeck, Van der Poel en Hendrikx, de nummers één, twee en drie in Ardooie, besloten in een eerder stadium te passen voor de eerste drie Wereldbekers in de Verenigde-Staten. Voor Sweeck is het zijn eerste zege van het seizoen, nadat hij eerder al tweede werd in de Ethias-crossen van Bredene en Meulebeke.

Uitslag Kermiscross Ardooie 2021

1. Laurens Sweeck in 57m34s

2. David van der Poel op 36s

3. Mees Hendrikx op 46s

4. Joris Nieuwenhuis op 57s

5. Daan Soete op 1m02s

6. Lennert Belmans op 1m04s

7. Witse Meeussen op 1m06s

8. Lander Loockx op 1m10s

9. Diether Sweeck op 1m23s

10. Felipe Orts op 1m26s

Volledige uitslag