zondag 26 november 2023 om 17:37

Sweeck geklopt door Ronhaar in Dublin: “Benen liepen vol in de sprint”

Laurens Sweeck was dicht bij de overwinning in de Wereldbeker van Dublin, maar in de sprint werd de kopman van Crelan-Corendon geklopt door Pim Ronhaar. “Zonder de lekke band in de voorlaatste ronde was het mogelijk geweest om te winnen”, denkt Sweeck.

“Door die lekke band moest ik een groot gat dichten”, vertelt hij in het flashinterview na afloop. “Pim had zijn aanval toen al ingezet, maar ik kwam nog wel terug na mijn lekke band. Daar had ik dus al moeten versnellen, maar ik kreeg ook de kans niet om te herstellen. Toch heb ik niet meer getwijfeld.”

In de slotronde sloot Sweeck aan bij Ronhaar en ging hij er redelijk laat nog overheen. “Dat stuk lag er lastig bij. Ik wilde hem daar counteren en mentaal het overwicht pakken. Maar mijn benen liepen volledig voel, waardoor er in de sprint niet veel meer op zat. Het was sprinten op leven en dood, maar mijn inspanning duurde te lang. Die laatste punch had ik niet meer”, aldus Sweeck.

Niet eerder dit seizoen behaalde Sweeck een tweede plaats in een manche van de Wereldbeker. “Ik ben wel tevreden met mijn wedstrijd en het gevoel, dus ik hoop die lijn door te trekken”, zegt hij.