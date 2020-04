Sven Nys: “Zou mij niet verbazen mocht het veldritseizoen later van start gaan” vrijdag 10 april 2020 om 09:18

Sven Nys verwacht dat de coronacrisis gevolgen gaat hebben voor de veldritkalender. De UCI is voornemens het wegseizoen met een maand te verlengen en de teambaas van Telenet-Baloise Lions vertelt aan Het Nieuwsblad er rekening mee te houden dat het veldritseizoen op zal schuiven om plaats te maken voor het wegseizoen.

“Alles staat op losse schroeven”, denkt Nys. “De kalender is uitgetekend, maar wat als straks de uitgestelde monumenten van het wegseizoen naar september of oktober worden verplaatst? Aan wat gaan onze tv-partners de voorkeur geven? Het zou mij niet verbazen mocht het seizoen niet in september van start gaan.”

Daarnaast zal de cross niet op dezelfde manier beleefd kunnen worden. “Een feesttent waar duizend man op elkaar gepakt staat te feesten, dat lijkt me het laatste te zijn wat ze zullen toelaten”, voorspelt hij.

Zijn ploeg heeft op korte termijn met name te maken met logistieke uitdagingen. “Onze Trek-fietsen komen uit de Verenigde Staten. Gelukkig hebben we al ons nieuw materiaal nog net voor de lockdown in België gekregen, maar het assembleren van de fietsen is een huzarenstukje geworden”, aldus Nys. “De renners zijn zelf hun fietsen, één voor één, komen afhalen, maar Lars van der Haar mocht al niet meer de grens over. Zijn fietsen hebben we opgestuurd.”

Op commercieel gebied wacht de ploeg nog een uitdaging. “Het contract met Telenet loopt eind 2020 af. De speurtocht naar een tweede partner zal niet makkelijk zijn. Bedrijven hebben andere problemen”, stelt hij vast.