Sven Nys: “Van der Haar heeft het waargemaakt, Brand en Vos waren elkaar waard”

Sven Nys was als teammanager van Baloise Trek Lions aandachtig toeschouwer van het Nederlands kampioenschap zondag. De Belgische tweevoudig wereldkampioen veldrijden zag Lars van der Haar voor het eerst in zeven jaar de titel grijpen, terwijl wereldkampioene Lucinda Brand genoegen moest nemen met zilver. “Vos hier kloppen is niet evident”, zegt hij tegen WielerFlits.

Europees kampioen Van der Haar maakte er geen spannende editie van. Al in de eerste ronde reed de Terriër uit Woudenberg weg bij de concurrentie. “De kans voor hem op de titel, was hier natuurlijk erg groot”, vertelt Nys vanuit Rucphen. “Hij heeft waargemaakt waarvoor hij gekomen is. We wisten met Lucinda dat dit een heel moeilijke koers ging zijn om te winnen. Ze heeft bijna alles gewonnen deze winter, maar uitgerekend hier niet.”

Daarmee doelt Nys op de Wereldbeker op 18 december 2021. “Lucinda koos voor de tactiek om te proberen Marianne zo veel mogelijk kopwerk te laten doen. Er is een kloof ontstaan en die was net iets te groot. Ik denk dat ze elkaar wel waard waren. Maar Marianne hier kloppen op deze omloop, is echt niet zo heel evident. Lucinda kent een heel dominant jaar en daarom kan ze dit verlies ook wel iets makkelijker relativeren.”