zondag 5 november 2023 om 18:50

Sven Nys relativeert offday van zijn zoon: “Geen schande, heeft met leeftijd te maken”

Thibau Nys kende vandaag een ware offday op het EK veldrijden in Pontchâteau. Wat was er nu precies aan de hand? Vader Sven Nys legt in gesprek met Het Laatste Nieuws de vinger op de zere plek. “Het waren twee zeer zware wedstrijden op één week tijd en dan kon dit scenario voorvallen.”

Nys senior doelt, naast de Europese titelstrijd, ook op de Koppenbergcross van afgelopen woensdag, die zijn zoon nog met verve wist te winnen. “Thibau snapt dat het kantje boordje is om, zeker op deze leeftijd, een wedstrijd als de Koppenbergcross woensdag af te werken en daar tijdig van te herstellen. Het is niet ideaal. Het had zomaar kunnen lukken, maar dat was vandaag niet het geval. En dat is ook geen schande.”

Het heeft volgens de teammanager van Baloise Trek Lions allemaal te maken met de leeftijd. “De crossers die vandaag wel het mooie weer maakten, waren mannen met meer krassen op de carrosserie. Ik zag ook niet de meest frisse Eli Iserbyt. Je mag die wedstrijd op de Koppenberg dus niet onderschatten.”

Nys tilt dan ook niet te zwaar aan de nederlaag van zijn zoon. “Thibau was naar hier gekomen om er het beste van te maken. Maar als je voelt dat je dan net niet de benen hebt, dan zak je erdoor, zeker op dit niveau. Het is op zich wel logisch. Ik heb hem nooit op een lijstje gezet voor dit EK. Het waren twee zeer zware wedstrijden op één week tijd en dan kon dit scenario voorvallen.”