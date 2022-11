Sven Nys over niet-selectie Nieuwenhuis: “Van der Poel gaat gewoon altijd voor”

Interview

Joris Nieuwenhuis zit in een lastig parket door de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld. Nieuwenhuis kan daardoor namelijk niet aan de start komen van de Wereldbeker van Antwerpen. Sven Nys, teammanager van Baloise Trek Lions, heeft begrip voor de situatie. “We hebben er totaal geen problemen mee.”

De 26-jarige Nieuwenhuis staat momenteel niet bij de 50 beste crossers in de UCI Ranking, waardoor hij niet automatisch geselecteerd is voor de wereldbekermanches. Aangezien de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt slechts één veldrijder extra kan meenemen (naast de renners in de top-50), en dat die veldrijder sowieso Van der Poel zal zijn, kan Nieuwenhuis niet meedoen aan de Wereldbeker Antwerpen (volledige uitleg).

Na afloop van de Druivencross Overijse vroeg WielerFlits aan teammanager Nys wat ze binnen de ploeg denken over de complexe en lastige situatie. “We moeten gewoon eerlijk zijn, als het er echt op aankomt en er een keuze moet worden gemaakt tussen Joris en Mathieu, gaat Mathieu altijd voor. Daar hebben we totaal geen problemen mee. Het is gewoon het vervelende aan de UCI-situatie waarbij de bondscoach de keuze moet maken”, aldus een nuchtere Nys. “We hebben respect voor die keuze.”

Zeer veel lof voor Nieuwenhuis: “Jonge gasten kijken naar hem op”

Nieuwenhuis zelf reageert voorlopig met de pedalen. Dat deed hij al snel trouwens, bij zijn rentree in het veld – in Woerden – werd hij namelijk meteen vijfde. Na een elfde plaats in Maasmechelen werd hij sterk vierde op het EK in Namen. Ook in de voorbije twee crossen was de renner van Baloise Trek Lions niet meer weg te denken uit de top-5.

“Ik vind het heel motiverend om met Joris te werken”, gaf Nys aan over de nieuwe samenwerking. “Hij brengt veel stabiliteit en knowhow uit de WorldTour met zich mee. Het is bovendien een heel rustige en aangename kerel om mee te spreken.”

“Een aantal jonge gasten kijkt dan ook naar Nieuwenhuis op. Zijn prestaties zijn ook echt meteen heel goed, boven verwachting goed zelfs. Daarnaast heeft hij nog de leeftijd (26, red.) om te blijven groeien.”

Nys is duidelijk zeer blij met de komst van Nieuwenhuis. De manager is zelf ook zeer bewust van het feit dat ze Nieuwenhuis zullen moeten blijven prikkelen in de zomer, iets wat minder vanzelfsprekend is voor een veldritploeg. “We zullen veel hardheid en volume in zijn trainingen moeten steken, omdat hij natuurlijk geen WorldTour-niveau meer zal kunnen rijden zoals de vorige jaren.”

Nys ziet overigens zeer veel goeds voor de toekomst. “Die zwaardere trainingen in combinatie met vinnigheid, explosiviteit en een positieve mentale flow, biedt heel veel kansen. In principe hebben we er volgend jaar iemand bij die in principe altijd in de top-5 moet rijden. Eigenlijk doet hij dat nu al”, zei Nys tegen WielerFlits. “Hopelijk kunnen we dan ook eens battlen voor de overwinning.”