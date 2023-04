Sven Nys kritisch op motard in de Ronde: “Voordeel voor Van der Poel was enorm”

Sven Nys heeft zich op Twitter kritisch uitgelaten over het gedrag van een motard in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Volgens Nys heeft Mathieu van der Poel, in zijn jacht op Tadej Pogačar, tussen de laatste passage van de Oude Kwaremont en de Paterberg voordeel kunnen halen uit een motor die voor hem uitreed.

De finale van de 107e Ronde van Vlaanderen draaide uit op een tweestrijd tussen Van der Poel en Pogačar. De Sloveen wist op de laatste passage van de Oude Kwaremont weg te rijden van zijn Nederlandse rivaal, maar Van der Poel gaf zich niet zomaar gewonnen en probeerde na de Oude Kwaremont weer naar Pogačar te rijden.

Tussen de Oude Kwaremont en de Paterberg reed er even een motard voor Van der Poel uit, tot ergernis van Nys. De oud-crosser liet via social media van zich horen. “Die motor tussen Oude Kwaremont en Pater, dat kan echt niet. Het voordeel voor Mathieu van der Poel was enorm.”

Wedstrijdbepalend was het echter niet, aangezien Van der Poel er niet meer in slaagde om weer naar Pogačar te rijden. Die laatste wist een solo van goed twintig kilometer met verve af te ronden en zo zijn eerste Ronde van Vlaanderen te winnen. Van der Poel eindigde op een vijftiental seconden als tweede.