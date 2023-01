Sven Nys: “Ik denk dat we het beste van de crosser Thibau nog niet gezien hebben”

Thibau Nys zal over twee weken als een de topfavorieten van start gaan op het WK voor beloften in Hoogerheide. Vader Sven Nys is positief over de ontwikkelingen van zijn zoon. “Ik zie hem dingen doen die ik niet kon op die leeftijd”, zei de tweevoudig wereldkampioen veldrijden op de fietsbeurs Velofollies.

“Hij heeft bijvoorbeeld kwaliteiten op de weg die ik niet had. Bij mij was het meer werken en karakter tonen, hij is explosiever”, citeert Sporza vader Nys. “Het valt me op dat hij in de zware crossen goed tot zijn recht komt. Ik zie hem elk jaar nog progressie maken.”

Thibau staat de komende twee jaar onder contract bij WorldTour-formatie Trek-Segafredo. “Als wegrenner komt hij nu in een groot bad terecht bij Trek-Segafredo, waar hij de Ronde van Romandië zal rijden en wedstrijden als Nokere Koerse”, vertelt Sven Nys, die denkt dat zijn zoon eerst moet zegevieren op het WK veldrijden, voordat hij een semiklassieker op de weg kan winnen. “Sowieso denk ik dat we het beste van Thibau in de cross nog niet gezien hebben. En daar heeft corona voor deze generatie geen goed aan gedaan.”

Rel tussen Sweeck en Vanthourenhout

Op de fietsbeurs Velofollies besprak Nys ook enkele andere onderwerpen. Zo vertelde hij dat hij op het WK een spannende wedstrijd verwacht bij de elite-mannen. “Ik hoop dat Mathieu van der Poel 100% is, zodat we een wedstrijd op het scherpst van de snee krijgen. Op dit moment zou je zeggen dat Wout van Aert een streepje voor heeft, maar die mannen kunnen zo snel de knop omdraaien. Het zal alweer afhangen van details.”

Ondertussen is er onrust in het Belgische kamp, waar Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck sinds het BK veldrijden in de clinch liggen. Heeft dit gevolgen voor Van Aert? “Wout zal er in elk geval niet van wakker liggen. Journalisten gaan er van smullen om het nog paar keer uit te gaan spelen”, aldus Nys. “Ik denk dat het belangrijk is dat er kalmte gecreëerd wordt. Het gaat automatisch wel wat meer liggen, omdat iedereen focust op het volgende doel. Maar dat er spanning hangt, is wel duidelijk.”