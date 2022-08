Sven Nys doet oproep naar UCI in zaak Toon Aerts: “We willen weten waar we aan toe zijn”

Interview

Binnen iets meer dan twee weken gaat in Kruibeke het veldritseizoen van start. Hamvraag: is dat mét of zonder Toon Aerts, die in een dopingzaak verwikkeld is? Het product Letrozole Metabolite werd in zijn bloed aangetroffen op 19 januari. Intussen zijn we begin september. “Waarom wordt dat op de lange baan geschoven?”, is Sven Nys kritisch naar de UCI.

Het was naar aanleiding van een veldritverhaal voor ons magazine RIDE dat we Sven Nys aan de telefoon hadden. De teammanager van Baloise-Trek hekelt de manier van werken van de Internationale Wielerunie UCI. “Ik wil nu toch een keer antwoorden krijgen”, zegt Nys. “Een stroomversnelling in communicatie. Of dat nu negatief of positief is. Maar we weten van niets, meer dan zeven maanden na datum.”

“Dit is frustrerend voor iedereen. Natuurlijk mag er niet over één nacht ijs gegaan worden. Dat besef ik ook. Maar waarom moet het zó lang duren? Dit is voor niemand goed. Niet voor de reputatie voor de UCI, niet voor de renner in kwestie en ook niet voor de ploeg die hem betaalt.” Baloise-Trek heeft Toon Aerts tot op vandaag altijd correct betaald, zegt Nys. “We zijn hem blijven ondersteunen, ook al staat hij op non-actief sinds februari. Dat is financieel een zware dobber voor een team waarvan de renner niet in competitie komt.”

Het team wordt ook niet op de hoogte gehouden, zegt Nys. “Heel bizar, die manier van werken. Wij zijn derde partij en moeten onze informatie via de renner krijgen, maar die verkeert ook in het ongewisse. En als er een vraag aan de UCI wordt gesteld, duurt het soms twee maanden vooraleer er een reactie komt. Maar nu willen we echt antwoorden. Niet alleen renner en team, maar ook onze sponsors.”

Competitieklaar

Eén pluspunt, áls Toon Aerts groen licht krijgt, zal hij volgens Nys meteen competitieklaar zijn. “Mijn grootste bewondering daarvoor. Toon is niet bij de pakken blijven zitten, maar heeft de knop snel omgedraaid en is al maanden hard aan het werk. Hij trapt tijdens testen wattages die hij nooit eerder haalde. Hij heeft zijn frustratie losgelaten op de fiets.”

Aerts ligt nog onder contract tot 31 december bij Baloise-Trek. “Of er nog een kans is dat hij langer bij ons blijft? Zeg nooit nooit, maar als alles goed uitdraait wat zijn zaak betreft, is hij wellicht op weg naar een ander verhaal. Maar dat gaan wij van onze kant sowieso correct afhandelen. We hebben de voorbije jaren veel plezier beleefd aan Toon en ik hoop dat we dat de komende maanden ook nog hebben, liefst zo snel mogelijk. Alles is klaar voor de start van het seizoen.”