zondag 31 december 2023 om 10:23

Sven Nys doet oproep aan veldritsupporters na spuugincident in Wereldbeker Hulst

De Wereldbeker Hulst stond garant voor het nodige spektakel, maar werd toch overschaduwd door het spuugincident met Mathieu van der Poel. In de slotronde spuugde de wereldkampioen richting supporters die hem uitjouwden. Het is voor Sven Nys een reden om een oproep te doen aan de veldritfans.

Het was een opvallend beeld tijdens de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel, die al zeker was van de zege, spuugde in de slotronde naar enkele toeschouwers langs de kant van de weg. Na de finish kwam de Nederlander met een verklaring: de personen in kwestie jouwden hem de hele cross uit. Volgens een aanwezige supporter gooiden ze ook met bier en urine op Van der Poel.

Crossers die tijdens een wedstrijd worden ‘getrakteerd’ op boegeroep en beledigingen: het is al langer een probleem. “Dit is niet nieuw, hè”. Ik heb het nooit anders gekend, al snap ik niet dat er supporters zijn die zo langs het parcours willen staan. Soms wordt de frustratie te groot en dan loopt de emmer over. Maar je kunt beter niet reageren. Want wie wint er nu? Die pestende supporter”, schetst Sven Nys in gesprek met de NOS.

Aan alle supporters die 1 januari naar de cross komen kijken. Toon respect, laat al die negatieve uitlatingen thuis en uit je frustratie ergens achteraan in je tuin waar niemand er last van heeft. @X2OTrofee pic.twitter.com/TFxuJxHyj6 — Sven Nys (@sven_nys) December 30, 2023

Nys kan zich de frustratie van Van der Poel echter wel goed inbeelden en doet dan ook een oproep aan de mensen die van plan zijn om op nieuwjaarsdag naar de cross in ‘zijn’ Baal te komen. “Aan alle supporters die 1 januari naar de cross komen kijken. Toon respect, laat al die negatieve uitlatingen thuis en uit je frustratie ergens achteraan in je tuin waar niemand er last van heeft”, is zijn boodschap.