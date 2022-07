Sven Kramer geniet van Jumbo-Visma: “Heel blij dat ik dit van dichtbij mocht meemaken”

Video

Sven Kramer was vanop de eerste rij aandachtig toeschouwer van het machtsvertoon van Jumbo-Visma in de Tour de France 2022. De meervoudig wereld- en olympisch kampioen schaatsen zal op termijn instromen in het management van de Nederlandse ploeg en reed donderdag mee. “Dit is echt fantastisch”, glundert Kramer voor de camera van WielerFlits.

De voormalig langebaanschaatser schreeuwde onderweg de longen uit zijn lijf, hoorbaar in de video. Samen met enkele andere postvatte hij eerst op de Aubisque en later op de beklimming naar Hautacam. Hij genoot zichtbaar van de prestaties van zijn ploeg. Toch wil hij niet te vroeg juichen. “Het is nooit binnen. Topsport is zó dun. Maar je kunt niet anders concluderen dan dat ze er heel riant voorstaan.”