Sven Erik Bystrøm moet onder het mes na valpartij in Tour de Wallonie

Slecht nieuws voor Sven Erik Bystrøm. De Noor heeft bij een val in de Tour de Wallonie een gewrichtsband in zijn schouder gescheurd. Hij zal geopereerd moeten worden aan de blessure.

Bystrøm kwam zondag ten val in de tweede etappe van de Tour de Wallonie. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom, wat voor een scheur in de gewrichtsband zorgde. De 31-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty zal nu onder het mes moeten. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer in actie komt.

Het seizoen van Bystrøm begon goed met een zevende plaats in het eindeklassement van de Santos Tour Down Under, maar daarna kende hij vooral pech. In de Giro d’Italia moest hij opgeven met een coronabesmetting, al bleef hij aanvankelijk doorrijden met het virus. Nadat hij nog wel twee vierde plaatsen behaalde op de Noorse kampioenschappen, zit hij nu dus weer in de lappenmand.