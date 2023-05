Giro 2023: Doorrijden met een coronabesmetting? Sven Erik Bystrom deed het

Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Rigoberto Urán, Clément Russo… meerdere renners moesten de Giro d’Italia al verlaten wegens een coronabesmetting. Ook Sven Erik Bystrøm testte in de eerste week positief op het virus, maar de Noor van Intermarché-Circus-Wanty besloot zijn weg te vervolgen.

Bystrøm testte enkele dagen geleden positief en vertoonde lichte symptomen, maar was niet van plan om op te geven. De 31-jarige coureur zag de voorbije etappes wel flink af. “Maar nu voel ik me beter en ik hoop dat het ergste voorbij is. De afgelopen dagen waren wel vermoeiend, het was echt een kwestie van overleven”, liet hij op de eerste rustdag weten aan de Noorse versie van Eurosport.

De voormalig wereldkampioen bij de beloften luistert wel naar zijn lichaam. “Als ik koorts had gehad en me slecht zou voelen, zou het iets anders zijn geweest. Nu had ik slechts milde symptomen en was ik moe, maar dat is normaal in etappes aan het einde van een week in een grote ronde.” Bang voor eventuele restschade, is Bystrøm niet. “Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar corona is nu niet meer hetzelfde als twee jaar geleden. We zijn inmiddels vijf keer gevaccineerd.”

Lees ook: Giro 2023: Organisatie scherpt coronamaatregelen aan na meerdere positieve tests

“Anders zouden er bijna geen renners meer in Rome aankomen”

Het gaat dus weer de goede kant op met Bystrøm. Sterker, hij voelt zich weer competitief om voor een resultaat te gaan. “Ik voel me nu weer beter en hoop op een dag weer mee te doen voor een ritzege, in een ontsnapping. Als iedereen met een positieve test naar huis zou gaan, zouden er bijna geen renners meer in Rome aankomen.”