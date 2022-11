Supporters Toon Aerts protesteren bij Koppenbergcross: “UCI, word wakker!”

Toon Aerts staat na een afwijkende dopingtest tijdens het vorige veldritseizoen aan de kant, maar zijn supporters zijn dinsdag niettemin naar Oudenaarde afgereisd voor de Koppenbergcross. Daar protesteren ze tegen het feit dat de Internationale Wielerunie (UCI) nog steeds geen uitspraak heeft gedaan in de zaak Aerts.

Aerts testte op 19 januari positief op het verboden Letrozole Metabolite bij een dopingcontrole buiten competitie en wacht nog steeds op een definitief verdict van de UCI. De renner diende op 26 april zijn dossier ter verdediging in, dat momenteel behandeld wordt door de UCI. We zijn nu echter alweer een half jaar verder en nog altijd tast Aerts in het duister wat betreft zijn toekomst. Zijn supporters zijn het beu en komen in actie.

Op beelden van Het Nieuwsblad is te zien dat de supporters zich verzamelen bij William’s Place in Rijkevorsel, het supporterscafé van Aerts. De spandoeken die ze bij zich dragen, bevatten teksten als ‘UCI, word wakker!’ en ‘Zonder Toon, ist ni schoon’. De fans hopen twee twee potten chrysanten te kunnen overhandigen aan Simona Davidkova, de voorzitter van de UCI-jury.

De supporters zijn vervolgens in bussen naar Oudenaarde afgereisd, waar vandaag de Koppenbergcross verreden wordt. In 2018 wist Toon Aerts deze veldrit nog te winnen, vorig jaar eindigde hij als tweede achter Eli Iserbyt.