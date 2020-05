Superprestige Gieten mogelijk zonder publiek maandag 18 mei 2020 om 16:56

De Superprestige-opener in Gieten wordt in oktober waarschijnlijk zonder publiek afgewerkt. Secretaris Jantienus Warners laat aan het Dagblad van het Noorden weten rekening te houden met een cross waarbij VIP-gasten en toeschouwers niet welkom zijn.

“Ik kan nu al wel inschatten dat onze VIP-tent met zevenhonderd bezoekers dit jaar niet open kan”, aldus Warners, die mogelijk ook toeschouwers moet weren van de veldrit vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. “Hoe jammer we dat ook vinden.”

Botsing met Gent-Wevelgem

Dat is niet de enige wijziging die besproken wordt binnen de organisatie van Gieten. Op 11 oktober, als de cross gepland staat, is ook Gent-Wevelgem geprogrammeerd en daarom zal met de starttijden van de mannen en de vrouwen moeten worden geschoven.

“Als je kijkt naar de andere wedstrijden die we hadden kunnen treffen, dan vind ik Gent-Wevelgem de minst erge concurrent. Is het de Amstel Gold Race (10 oktober, red.) of Parijs-Roubaix (18 oktober, red.) waarmee je de datum deelt, dan krijg je aanmerkelijk minder exposure. Daarom hebben wij ook geen andere datum aangevraagd, zoals andere veldritten al wel deden. Op zich kunnen we goed leven met 11 oktober”, zegt de secretaris.

Geen Van der Poel en Van Aert

De begroting verwacht Warners rond te krijgen, mede omdat topverdieners Mathieu van der Poel en Wout van Aert waarschijnlijk zullen ontbreken. Zij zullen voor een wegprogramma kiezen. “Het scheelt ons veel startgeld als ze niet komen”, stelt Warners. “Maar liever heb ik dat ze er wel staan, ik heb ze vooralsnog in de begroting opgenomen. En die verwacht ik sluitend te krijgen.”

“Ik zie op dit moment geen reden dat het niet door kan gaan. Alleen als de overheid de anderhalve metermaatregel handhaaft bij de start, dan ontkomen we er niet aan dat we niet door kunnen gaan”, denkt het bestuurslid. “Ik geloof wel in de kansen van onze veldrit, maar een gelopen race is het nog niet: het moet natuurlijk wel verantwoord zijn en er zal een vergunning verstrekt moeten worden.”