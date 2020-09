Superprestige Gieten gaat door, maar wel in afgeslankte vorm woensdag 30 september 2020 om 13:20

De organisatie van de Superprestige veldrit van Gieten heeft besloten om de jaarlijkse internationale veldrit door te laten gaan, maar wel in een behoorlijk afgeslankte vorm. Zo is er geen publiek welkom en bestaat het programma nu enkel uit de wedstrijden voor elite-vrouwen/U23 en elite-mannen/U23.

De wedstrijden voor de junioren (mannen en vrouwen) en nieuwelingen (jongens en meisjes) komen hierdoor te vervallen. Door de coronamaatregelen en de vele reisbeperkingen moest een keuze worden gemaakt, zo laat de organisatie weten in een persbericht. ‘Het was of organiseren met twee wedstrijden voor beroepssporters of in het geheel niet organiseren.’

‘Beroepssporters kennen in Nederland en België ontheffing voor bijvoorbeeld quarantaine-verplichtingen en een verplichte test na het bezoek aan een risicogebied. Amateursporters hebben deze ontheffing niet’, zo klinkt het. Daarnaast was het voor de organisatie van belang om zoveel mogelijk bescherming te bieden aan de vele vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn.

Veel overleg

De afgelopen dagen is er veel overleg geweest met de Gemeente Aa en Hunze, de Veiligheidsregio Drenthe, de KNWU, Flanders Classics en het RIVM. Na overleg heeft de organisatie een weloverwogen beslissing genomen en gekozen voor de variant met de twee wedstrijden. ‘Bij een algehele afgelasting zou dit grote gevolgen voor onze vaste trouwe regionale partners hebben.’

Eind augustus kwam de organisatie al met een coronaprotocol op de proppen, in de hoop op een afgesloten terrein alsnog 250 vooraf geregistreerde toeschouwers en 200 genodigden uit te nodigen. Verder wilde de Superprestige Gieten eveneens een veldrit organiseren voor de verschillende jeugdcategorieën, maar dat was nog voor de verscherpte coronamaatregelen in Nederland.