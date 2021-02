Superprestige en X2O Trofee gaan verder zonder ‘De Grote Drie’

Geen wereld- of Belgische kampioen aan de start, komend weekend in de Superprestigecross van Middelkerke en de X2O Trofee in Lille. Mathieu van der Poel en Wout van Aert nemen even rust om dan op te bouwen naar het voorjaar. Ook Tom Pidcock – ondanks dat zijn naam op de voorlopige deelnemerslijst staat – is er niet bij.

De Brit, die binnenkort zijn eerste wegkoers zal betwisten voor het grote INEOS Grenadiers, laat aan WielerFlits weten dat hij met het WK in Oostende wel degelijk zijn laatste veldrit van het seizoen heeft betwist. Pidcock maakte deze winter indruk met winst in de Superprestigecross van Gavere en podiumplaatsen in de Wereldbekers van Namen en Overijse.

De organisatie van de Superprestigeveldrit van Middelkerke moet het zaterdag niet alleen doen zonder ‘De Grote Drie’, maar ook Gianni Vermeersch en Tim Merlier zijn er dit seizoen niet bij. Vermeersch neemt even wat rust met het oog op het voorjaar, zijn Alpecin-Fenix-ploeggenoot Merlier is deze week zelfs al aan de slag in de Ster van Bessèges.

Vrouwelijke veldrittoppers kruisen wél de degens Bij de mannen krijgen we opnieuw de namen van de veldrijders die eind september, oktober en november het mooie weer maakten. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zijn de grootste kanshebbers. In tegenstelling tot bij de mannen, zijn de toppers bij de vrouwen de komende weken wel nog van de partij. De nieuwe wereldkampioene Lucinda Brand verdedigt in de Superprestige een voorsprong van amper drie punten op Ceylin del Carmen Alvarado. Ook Annemarie Worst, Denise Betsema, Sanne Cant, Clara Honsinger en beloftenwereldkampioene Fem van Empel zakken af naar de Noordzeecross. In onze uitgebreide voorbeschouwing lees je alles over de historie van de Noordzeecross, het parcours en de favorieten voor deze laatste manche van de Superprestige. Voorbeschouwing: Superprestige Middelkerke 2021