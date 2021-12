Superprestige Diegem kan doorgaan, maar wel onder strikte voorwaarden

Goed nieuws voor de veldritliefhebbers: de veiligheidscel van de gemeente Machelen heeft maandag beslist dat de Diegemse avondcross van woensdag 29 december mag plaatsvinden, maar wel onder strikte voorwaarden. In het kort: gekoerst mag er worden, gefeest niet.

Afgelopen vrijdag besliste het Overlegcomité in België dat buitensporten (waaronder het veldrijden) publiek mogen blijven toelaten, weliswaar verplicht met coronapas en het dragen van mondkapjes. Ook moet er georganiseerd worden met crowd control. Het is echter aan de lokale besturen om de knoop door te hakken en te beslissen over het al dan niet doorgaan van (sport)evenementen.

De veiligheidscel van de gemeente Machelen besloot zich maandag te buigen over de avondcross van Diegem en de lichten staan nu op groen. “Uiteindelijk hebben we beslist om het licht op groen te zetten”, geeft Steve Claeys, de burgemeester van Diegem, aan in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Maar de organisatie krijgt wel enkele strenge voorwaarden opgelegd. Zo moet er aan crowdmanagement gedaan worden.”

Geen feesttent

“Dat betekent dat ervoor gezorgd moet worden dat toeschouwers niet op elkaar gepropt staan. Daarnaast is een Covid Safe Ticket verplicht en moeten de aanwezigen een mondmasker dragen. Maar de meest ingrijpende maatregel is het verbod op de ambiancetent”, beseft de burgemeester. “In deze tijden zou het onverantwoord zijn om dergelijk feestgedruis toe te staan. De ambiancetent vervangen door een openluchtfeest is ook geen optie, want ook dan zou iedereen bij het podium op mekaar gepakt staan.”

“We hebben de voorwaarden nu overgemaakt aan de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit Diegem. De bal ligt nu in hun kamp. Alleen wanneer ze zich neerleggen bij de voorwaarden, mag de avondcross plaatsvinden. We hadden het zelf ook liever anders gezien, maar we kunnen niet anders”, aldus Claeys. Francis Bosschaerts, voorzitter van de wielerclub, heeft al laten weten dat de avondcross van Diegem conform de nieuwe richtlijnen zal plaatsvinden.

“Na afloop zullen we zien of we financieel toekomen”

Een avondcross van Diegem zonder feesttent, dat is voor de organisatie een flinke streep door de rekening, maar annuleren is geen optie meer. Bosschaerts: “De renners hebben inmiddels toegestemd, de bestellingen werden geplaatst en we hebben al heel wat kosten gemaakt. We hopen vooral dat de komst van de drie veldrittoppers – Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock – heel wat volk naar Diegem zal lokken, zodat we toch nog wat inkomsten kunnen genereren. Na afloop zullen we dan wel zien of we financieel gezien toekomen…”

Het zal voor de organisatie nog een uitdaging worden om de cross te organiseren op basis van crowd control, aangezien de wedstrijden zullen plaatsvinden in de dorpskern van Diegem. Diegemnaars die vlakbij het parcours wonen, hoeven overigens niet over een Covid Safe Ticket te beschikken. “Ze zullen een zogenaamde vrijgeleidebrief krijgen waarin staat dat ze op het parcours wonen”, geeft burgemeester Claeys aan. “Want anders geraken sommigen misschien niet tot aan hun woning. We vragen hen wel om niet nodeloos de woning te verlaten.”