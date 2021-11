‘Superknecht’ Chris Juul-Jensen verlengt bij Team BikeExchange

Chris Juul-Jensen koerst ook de komende twee seizoenen voor Team BikeExchange. De 32-jarige Deen zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2023 aan de Australische ploeg bindt waar hij veelal een dienende rol vervult en een mentor is voor de jongere, opkomende renners. Op de website van zijn ploeg wordt hij ook wel de ‘superknecht’ genoemd.

Voor Juul-Jensen was het een ‘voor de hand liggende keuze’ om bij te tekenen bij BikeExchange. “Ik heb zes fantastische jaren bij de ploeg doorgebracht, omringd door veel geweldige collega’s. Zij zijn wat ik het leukste vind aan deze ploeg en wat me elke keer motiveert als ik een rugnummer opspeld. We winnen en verliezen samen, we blijven altijd bij elkaar. Dit zorgt voor de passie en de honger om hard te koersen. Ik kan niet wachten om volgend seizoen met de ploeg wedstrijden te gaan winnen.”

Ploegmanager Brent Copeland is blij dat hij ook de komende twee seizoenen over Juul-Jensen kan blijven beschikken. “Het is een zeer intelligente renner die de ploeg altijd helpt in veel verschillende wedstrijden en situaties. Niet alleen tijdens het koersen op zijn fiets, maar ook door de ploeg naast te fiets te ondersteunen en constructieve feedback te geven. We rekenen op zijn volledige steun en inzet om bij de ploeg te blijven. Zijn vastberadenheid is wat we nodig hebben om deze reis voor te zetten.”