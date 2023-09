woensdag 13 september 2023 om 10:51

EK 2023: Onvermoeibare Mads Pedersen voert Deense selectie aan

De selecties voor de komende Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe (20-24 september) en omstreken druppelen langzaam binnen. De Deense wielerbond heeft vandaag zijn selecties prijsgegeven voor de wegwedstrijd en tijdrit bij de eliteheren. Met Mads Pedersen staat er een duidelijke kopman aan de start.

Pedersen heeft er al een zwaar wielerjaar opzitten, maar heeft blijkbaar nog genoeg energie in de tank om later deze maand deel te nemen aan het EK wielrennen. De sterke sprinter/klassiekerspecialist mocht dit seizoen al zeven keer de handen in de lucht steken: zo won hij ritten in Parijs-Nice en de Giro d’Italia en – na de Tour de France – de Ronde van Denemarken en de BEMER Cyclassics.

De 27-jarige renner wist zich dit seizoen ook te onderscheiden in allergrootste eendagskoersen, met een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, een vierde stek in Parijs-Roubaix en een vierde plek in de WK-wegwedstrijd als uitschieters. Op het WK viel Pedersen na een ijzersterke wedstrijd net naast het podium. maar wellicht kan hij op en rond de VAM-berg in Drenthe wel de Europese kampioenstrui veroveren.

Pedersen is de uitgesproken kopman bij de Denen, maar de bondscoach heeft met Andreas Kron, Mikkel Bjerg en Casper Pedersen nog wel meer kwaliteit in huis. Ook wegkapitein Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Mathias Norsgaard en Tobias Lund Andresen zijn van de partij.

EK tijdrijden

Mikkel Bjerg zal tevens in actie komen op het EK tijdrijden, net als Johan Price Pejtersen. Beide mannen wisten in de jeugdcategorieën al internationale titels te veroveren tegen de klok. Bjerg kroonde zich in 2017, 2018 én 2019 tot wereldkampioen tijdrijden bij de U23-renners. Price Pejtersen was in 2021 dan weer ’s werelds beste tijdrijder bij de beloften.

