Superieure Wout van Aert sluit zijn winter af met goud op BK veldrijden

Wout van Aert heeft op superieure wijze het BK veldrijden 2022 weten te winnen. Bij ondergaande zon was de kopman van Jumbo-Visma een klasse apart, want nummer twee Laurens Sweeck werd op meer dan een minuut gereden. Van Aert, die in Middelkerke zijn laatste cross van het seizoen reed, tekende voor zijn vijfde BK-titel.

Wout van Aert schoot uit de startblokken in Middelkerke. In het geel-zwarte tenue van Jumbo-Visma voerde hij de kopgroep aan in de eerste strandpassage, met Toon Aerts in zijn kielzog. Quinten Hermans volgde er op de derde plaats en daarachter was er al in de eerste ronde een kloof ontstaan richting Daan Soete, Laurens Sweeck en Jens Adams. Eli Iserbyt had zijn start compleet gemist en volgde op nog grotere achterstand.

In de tweede ronde trok Van Aert andermaal het gas open. Op die acceleratie had niemand een reactie. Hermans en Aerts keken naar elkaar en hadden na twee rondes al vijftien seconden achterstand. Sweeck en Adams wisten vervolgens aan te sluiten bij het tweetal achter Van Aert, waardoor de strijd om de medailles weer volledig open lag.

Het was zandspecialist Sweeck die vervolgens demarreerde vanuit de achtervolgende groep. Een versnelling die alleen Hermans kon volgen. Het verschil met Van Aert aan het einde van de zevende ronde was toen al gegroeid tot meer dan een minuut. Sweeck wist in die fase wel weg te rijden bij Hermans, die nog moest oppassen voor de opkomende Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch en Jens Adams. Aerts kon dat drietal niet volgen.

Met een voorsprong van 1.21 minuut ging de superieure Wout van Aert de laatste omloop in. De tweede plaats kon Sweeck niet meer ontgaan.

BK veldrijden 2022 in Middelkerke

Uitslag mannen

Wout van Aert

Laurens Sweeck

Dit bericht wordt aangevuld.