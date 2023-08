Nederlands tenue keert weer terug naar het oranje

Sinds het EK van 2022 in München komen de nationale selecties van de KNWU uit in een overwegend wit tenue, met slechts enkele oranje accenten. Dat viel niet bij iedereen in de smaak. In de podcast De Grote Plaat verklapt bondscoach Koos Moerenhout dat de KNWU vanaf volgend jaar weer oranje tenues aanmeet voor de nationale selecties.

Tijdens het onderdeel Dilemma’s krijgt Moerenhout een aantal ja-nee-vragen voorgesteld. Zo antwoordt hij onder andere ‘nee’ op de vraag of Mathieu van der Poel zonder de hotel-gate op het podium had gestaan in Wollongong. Bij het laatste dilemma krijgt de bondscoach de vraag of het witte tricot van het nationale team moet heel snel terug naar het oranje. “Ja… en dat wordt het ook”, laat Moerenhout vallen.

Het gaat nog niet voor het komende WK zijn, voegt hij eraan toe. “Misschien heb ik nu mijn mond voorbijgepraat, maar dat ga ik dan nog wel te horen krijgen”, lacht Moerenhout. “Maar dat we terug gaan naar het oranje, zit wel in de planning. Ik vind het huidige shirt overigens een heel mooi shirt, maar het is wel erg onherkenbaar. Ook voor mij in de auto om te zien of we mee zijn, want op kampioenschappen heb je geen communicatie.”

Op het WK en straks ook op het EK in eigenland, zullen de Nederlandse selecties nog in het overwegend witte tenue van AGU rijden. Daarin veroverden Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes vorig jaar in Duitsland overigens meteen de Europese titel.