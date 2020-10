Sunweb-manager Iwan Spekenbrink: “Trots met twee man op het podium”

Een ‘heel mooi plaatje’ vond Iwan Spekenbrink, manager van Team Sunweb, het om zijn renners Jai Hindley en Wilco Kelderman op het podium van de Giro d’Italia te zien staan. “We stonden al eens op het middelste plekje, maar nu met twee man op de andere plekjes.”

“176 deelnemers, de 22 beste teams ter wereld en dan twee plekjes op het podium. Daar kun je eigenlijk alleen maar blij mee zijn”, vertelde Spekenbrink aan de NOS na de afsluitende tijdrit naar Milaan. Daarin begon Hindley in het roze, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Tao Geoghegan Hart. “We zijn er vol voor gegaan, dus je bent even teleurgesteld als je niet gewonnen hebt. Maar als je probeert wat afstand te nemen en je ziet het podium, dan kun je eigenlijk alleen maar trots zijn.”

De teammanager denkt niet dat er meer had ingezeten. “Ik denk dat wij er echt alles aan gedaan hebben. We zijn hier met heel veel mensen maanden mee bezig geweest. En vervolgens, in het midden van de Giro, hebben we echt het initiatief gepakt die zondag, in die rit naar Piancavallo. En toen zag je eigenlijk dat op het einde Tao toch wegreed, een paar seconden en de bonificaties pakte. Desondanks pakten we op de Stelvio weer als ploeg het initiatief en zijn we vol gaan rijden. Alleen zag je toen dat Ineos counterde en we net niet mee konden.”

De tactiek van Sunweb in de etappe over de Stelvio zorgde voor veel discussie, onder meer over de vraag of Hindley op de geloste Kelderman had moeten wachten. Volgens Spekenbrink toonde die rit aan dat zijn ploeg met een erg sterke opponent te maken had, namelijk INEOS Grenadiers. “Wij namen daar het initiatief, we hebben er alles aan gedaan. Vervolgens nam Ineos het over. Jai kon daar gelukkig nog mee, die heeft als een anker in het wiel gezeten bij Tao Geoghegan Hart. Als hij dat niet doet, dan loopt hij daar al verder uit.”

Maximaal druk houden

Volgens de manager kon zijn ploeg op deze manier de druk maximaal houden. “Wilco die vol bleef rijden en binnen bandbreedte bleef, Jai die als een anker werkte bij Tao waardoor die niet verder uitliep. Op dat moment hadden we steeds de kaarten in handen. Het werd alleen wel duidelijk dat we met een bijzonder sterke opponent te maken hadden. Voor de etappe naar Sestriere hadden we eigenlijk nog steeds de kaarten in handen. Op dat moment was de uitgangspositie van Wilco nog steeds de beste. Maar toen hij daar niet meekon, bleef er een troef over en dat was Jai.”

“Wij hebben er alles aan gedaan, we hebben initiatief genomen. Ik denk dat we met een heel sterke ploeg hier gereden hebben. We hebben ons laten zien op de beklimmingen. En het bleef dat we met een heel sterke opponent te maken hadden. Het is een compliment dat we zo close waren. En als het dan voorbij is, dan denk ik dat je in de topsport soms ook gewoon zoveel kerel moet zijn om de opponent te feliciteren. Zij waren beter. Dat hoort ook bij sport”, vertelde de Sunweb-manager verder.

Hindley is een van de mannen voor de toekomst bij Team Sunweb. “En ik hoop dat we de ploeg voor de toekomst hebben. Het is een trend die je ziet. Heel veel ploegen, wij ook, hebben heel goed kunnen werken in de lockdown-periode. Renners hebben zich kunnen ontwikkelen.” Daar tegenover staat het vertrek van Kelderman na vier seizoenen bij de ploeg. “Ik denk dat hij bij ons stappen gezet heef. Hij werd vierde in de Vuelta en het podium in een grote ronde is een prachtige bekroning voor zijn carrière. We zijn erin geslaagd het maximale eruit te halen bij Wilco.”