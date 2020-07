Sunweb-baas Spekenbrink: “Als we de Tour willen winnen, kunnen we niet bezig zijn met de mening van anderen” woensdag 22 juli 2020 om 08:25

Team Sunweb wil binnen zes jaar de Tour de France winnen. Teambaas Iwan Spelenbrink legt in een interview met De Telegraaf uit dat zijn ploeg in een overgangsperiode zit, met als uiteindelijke hoofddoel het eindklassement van de belangrijkste koers van de wielerkalender te winnen. “Binnen zes jaar? Dat mag ook sneller hoor”, aldus Spekenbrink.

De ploeg kiest bewust voor een focus op jonge renners. “Die zijn super-ambitieus. Omdat ze snel verbeteren, is het gemakkelijker toegewijd te zijn,” legt hij uit. Hij is zich ervan bewust dat zijn ploeg veel vraagt van zijn mensen. “Een van de dingen is dat je openstaat voor verbeteringen en vernieuwingen, zonder direct de kont tegen de krib te gooien.”

Het uiteindelijke hoofddoel van de ploeg is het winnen van de Tour de France. Daarbij vaart het team zijn eigen koers. “Als we de Tour willen winnen, kunnen we niet bezig zijn met de mening van anderen”, aldus Spekenbrink.

Protocollen

De kritiek dat zijn ploeg doorslaat in het toepassen van protocollen, slaat Spekenbrink in de wind. “We hebben slechts een protocol en dat is respect. Dat heb je nodig wanneer je met meer dan 120 mensen samen wilt presteren”, geeft hij aan. “Alles is bespreekbaar bij ons. Wij willen alles doen: uren investeren, miljoenen betalen, kennis beschikbaar maken, de hele ploeg op kop zetten. Tegelijkertijd vertellen we ook: we gaan niet de grens van respect over. Zodra het een vechtrelatie wordt, kost het te veel energie en moet je er een punt achter zetten.”

Spekenbrink is overtuigd van de mogelijkheden van zijn selectie. “Van deze groep, aangevuld met wat er nog uit de opleidingsploeg voor volgend seizoen zit aan te komen, moet je over vijftien jaar de teamfoto eens bekijken. Dan weet je niet wat je ziet. Echt heel veel wereldtoppers. Tegen die tijd geloof je niet dat dit állemaal in een team heeft gereden. Ben ik van overtuigd.”