Succesvolle hartoperatie voor baan- en wegwielrenster Martina Fidanza

Martina Fidanza is eerder deze week met succes geopereerd aan haar hart. De 22-jarige Italiaanse, de regerend wereldkampioene op de scratch, had al enige tijd last van tachycardie, een aandoening waarbij het hart in rust klopt met een frequentie van meer dan honderd slagen per minuut.

Fidanza trok aan de bel nadat ze op training last kreeg van abnormale hartkloppingen. Na enkele tests konden de artsen de vinger op de zere plek leggen. Fidanza is geopereerd door dokter Corsetti van het Torerette-ziekenhuis van Ancona. Ook Elia Viviani moest eerder dit jaar onder het mes vanwege tachycardie.

Fidanza, die de komende twee seizoenen zal uitkomen voor Ceratizit-WNT Pro Cycling, zal nu wat gas terug moeten nemen. “Er wacht me nu een rustperiode, maar ik kan niet wachten om weer op de fiets te kruipen, sterker dan voorheen”, laat ze weten via Instagram.

De jonge Italiaanse maakt de laatste jaren vooral furore op de baan, met als (voorlopige) uitschieter haar wereldtitel op de scratch. Ze werd ook al Europees kampioene in dit onderdeel.