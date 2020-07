Strikt protocol in de Tourbubbel van Jumbo-Visma

De Jumbo-Visma-Tourploeg is dezer dagen op hoogtestage in de Franse Alpen. Tijdens ons interview gisteren, ging Wout van Aert ook iets dieper in op de maatregelen die de ploeg neemt in de bestrijding tegen Covid-19. “Ik was er niet gerust in, maar het valt bijzonder goed mee.”

Iedereen is naar Tignes afgereisd met de wagen. Van Aert deed dat vanuit Girona, waar hij de voorbije tien dagen op een appartement verbleef met zijn echtgenote. “Enerzijds verlangde ik er enorm naar om de ploegmaats terug te zien en eindelijk opnieuw in de echte routine van het profbestaan terug te vallen”, vertelt hij. “Anderzijds was ik er ook niet helemaal gerust in. Maar de ploegleiding heeft het zo strikt aangepakt, dat de schrik snel is weggeëbd.”

Het hele team – renners en staf – heeft zich voor de afreis naar de Alpen laten testen op het virus. Iedereen bleek negatief. Ter plekke logeert de ploeg in twee chalets. “Een ervan wordt uitsluitend bemand door renners, de andere wordt bewoond door de stafleden”, verduidelijkt Van Aert. “Daar komt verder niemand binnen. Zelfs geen kuisploeg. Alle promotionele opdrachten, gebeuren in openlucht. Ook iedereen van het management en het marketing- en mediateam is getest, maar zij mogen niet in de chalets. Die overigens helemaal ontsmet werden voor onze aankomst. En dagelijks worden onze temperaturen gecontroleerd.”

Broodjes smeren

Vanuit Jumbo-Visma wordt ons bevestigd dat het wel degelijk om een strikt protocol gaat. Ook de acht renners ontsnappen er niet aan. Anderhalve meter afstand is het devies, en indien niet mogelijk is een mond- en neusmasker verplicht. Zo draagt zowel de renner als de verzorger een mondkapje tijdens de massage.

Verder wordt gevraagd om vliegreizen te beperken. En bij lange autoreizen mogen maximaal twee personen in de wagen zitten. Bij korte ritjes wordt dat uitgebreid tot drie. Met mondmasker!. Ook voor de reis zelf werden maatregelen genomen. Zo mag niet geluncht worden in een wegrestaurant, maar werd iedereen gevraagd om thuis broodjes te smeren. “En in de laatste week voor onze afreis is ons gevraagd om de sociale contacten tot een minimum te herleiden”, besluit Van Aert.