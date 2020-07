Streep door Wereldbeker MTB in Lenzerheide vrijdag 3 juli 2020 om 14:12

De Wereldbeker mountainbike begint later dan gepland. Vanwege het coronavirus werd de kalender al aangepast, maar de beoogde start op 5 en 6 september in Lenzerheide (Zwitserland) gaat al niet door op verzoek van de lokale organisatie.

De huidige corona-uitbraak ligt ook ten grondslag aan de afgelasting van de World Cup in Lenzerheide. Daar zou begin september een manche op het programma staan, in de Cross Country- en de Downhill-categorieën. Vorig jaar ging de zege bij de mannen naar Mathieu van der Poel na een beklijvend duel met wereldkampioen Nino Schurter.

Wielerunie UCI geeft aan de teleurstelling te delen van de mountainbikers, maar begrijpt de moeilijke situatie waar de organisatie mee te maken heeft momenteel. Door de afgelasting begint de Wereldbeker MTB twee weken later, op 19 en 20 september, in het Franse Les Gets. Eerder al werd de manche in Val di Sole (Italië) afgelast.

Programma UCI World Cup Mountainbike 2020

Lenzerheide (5-6 september) / XCO en DHI

Val di Sole (12-13 september) / XCO en DHI

Les Gets (19-20 september) / XCO en DHI

Nove Mesto na Morave (29 september-4 oktober) / twee manches XCO

Maribor (15-18 oktober) / twee manches DHI

Lousa (29 oktober-1 november) / twee manches DHI

WK mountainbike (5-11 oktober) / XCO en DHI

XCO = Cross Country

DHI = Downhill