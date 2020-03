Strade Bianche gaat definitief niet door donderdag 5 maart 2020 om 12:15

Strade Bianche wordt zaterdag niet verreden. Organisator RCS heeft dat aan alle deelnemende ploegen laten weten. Vanwege het coronavirus is een streep gezet door de Italiaanse voorjaarsklassieker uit de WorldTour. Ook de vrouwenwedstrijd gaat niet door.

Er was voor RCS geen weg meer terug na het besluit van de Italiaanse overheid om alle sportwedstrijden voor de komende maand af te gelasten, of ander gesloten deuren te laten plaatsvinden. Even werd nog gedacht aan het publiekvrij maken van het Piazza del Campo, het middenplein in Siena waar Strade Bianche finisht, maar ook dat bleek geen optie.

De uitbraak van het coronavirus heeft Italië al enkele weken in een greep. Vooral in Noord-Italië is het aantal besmettingen (en overlijdens) hoog. De sportwereld wordt daarbij ook geraakt.

RCS heeft nog geen beslissing genomen over Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, die binnenkort op het programma staan. Ook die wedstrijden komen in gevaar. Meerdere teams hebben zich voor langere tijd afgemeld bij organisaties.

