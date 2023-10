Nick Doup • woensdag 11 oktober 2023 om 15:48

Stoppen is serieuze optie voor Domenico Pozzovivo: “Eind oktober maak ik de keuze”

De kans is groot dat de carrière van Domenico Pozzovivo na dit jaar tot een einde komt. De inmiddels 40-jarige klimmer heeft een aflopend contract bij Israel-Premier Tech en nog geen ploeg voor 2024. Daarom is stoppen een serieuze optie voor Pozzovivo, geeft hij aan in gesprek met WielerFlits.

“Ik heb nog geen contract voor volgend jaar. Na mijn laatste koers van dit jaar gaan we daar verder naar kijken met mijn management”, vertelt hij aan WielerFlits. Er is niet veel interesse, erkent de ervaren Italiaan. “Er zijn niet veel gesprekken. Het is zeker mogelijk dat ik stop.”

“Eerlijk? Ik heb nog de benen en de motivatie om door te gaan, maar als dat niet gaat, dan stop ik ermee”, is Pozzovivo duidelijk. Begin dit jaar tekende hij pas begin maart bij Israel-Premier Tech, maar dat wil hij niet nog een keer. “Nee, nee… We gaan die keuze waarschijnlijk eind oktober al maken. Als ik dan een contract heb, ga ik nog door. Anders kap ik ermee.”

Dat Pozzovivo na een harde valpartij in de Vuelta a Castilla y Léon maandenlang uit de roulatie was, hielp de laatste maanden niet mee. “Door die blessure van eind juli heb ik nog wel zin om te koersen in deze laatste weken”, zei hij voor de Giro del Veneto. “In de Giro dell’Emilia kwam ik terug en mijn vorm wordt beter, dus hopelijk kan ik nog wat laten zien.”