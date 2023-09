vrijdag 29 september 2023 om 12:33

Pozzovivo keert twee maanden na ribbreuk en klaplong terug in koers

Domenico Pozzovivo is volledig hersteld van een gebroken rib en een klaplong die hij eind juli opliep in de Vuelta a Castilla y Léon. Dat stelt de inmiddels 40-jarige Italiaan in staat om zaterdag zijn rentree te maken in de Giro dell’Emilia.

Pozzovivo kwam op 26 juli ten val in de openingsrit van de Vuelta a Castilla y Léon. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de kleine klimmer daarbij een ribbreuk en een kleine klaplong had opgelopen. Het herstel van die blessures duurde uiteindelijk meer dan twee maanden.

Zaterdag keert Pozzo terug in koers namens Israel-Premier Tech, in de Giro dell’Emilia, aan de zijde van heuvelspecialisten Dylan Teuns, Michael Woods, Jakob Fuglsang en Stephen Williams. Ook voor Tre Valli Varesine (3 oktober) staat Pozzovivo op de voorlopige startlijst.

Nadat het contract van Pozzovivo bij Intermarché-Circus-Wanty eind vorig jaar niet verlengd werd, duurde het tot maart van dit jaar voordat hij een contract tekende bij Israel-Premier Tech. Sindsdien werd hij onder meer zesde in de Wielerweek van Coppi en Bartali, zevende in de Mont Ventoux Challenge en vijfde in La Route d’Occitanie.