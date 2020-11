Stijn Vandenbergh zet punt achter carrière: “Het is gedaan”

Stijn Vandenbergh heeft zijn laatste wedstrijd als beroepswielrenner gereden. De 36-jarige Belg was een week geleden al pessimistisch over zijn toekomst als wielrenner, maar nu is het hoge woord er ook uit. “De laatste deadline is voorbij. Ik heb de knop in mijn hoofd omgedraaid: het is gedaan”, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

Vandenbergh, die na zijn profdebuut bij Unibet reed voor Team Katusha, Quick-Step en AG2R La Mondiale, wil nu genieten van zijn vrije tijd. “Vrije tijd die ik nooit gehad heb. Ik wil zeker mijn dochter vaker zien. Victoria is maar om de veertien dagen een weekend bij mij, maar tijdens het seizoen lukte zelfs dat niet altijd.”

“Ik zou graag ook een paar reizen maken: Thailand staat op mijn lijstje. En ik wil een mountainbiketocht door Marokko maken. Ik geniet tegenwoordig nog meer van mijn mountainbike dan van mijn wegfiets: je fietst echt in de natuur in plaats van ernaast. Wat ik daarna ga doen, weet ik niet. Ik geef mezelf een half jaar tot een jaar de tijd om erover na te denken.”

Hoogtepunten

Vandenbergh denkt er wel over na om in de toekomst toertochten te organiseren. Op het palmares van de kasseienvreter staan drie wedstrijden met een ritzege in de Ronde van Valencia en etappewinst en de eindzege in de Ronde van Ierland. Verder zijn een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een tweede plek in Omloop Het Nieuwsblad noemenswaardige prestaties.