Stijn Vandenbergh (36) verwacht laatste koers te hebben gereden

Het heeft er alle schijn van dat Stijn Vandenbergh zijn laatste wedstrijd als beroepsrenner heeft gereden. De 36-jarige Belg is einde contract bij AG2R La Mondiale en hij is ervan overtuigd dat hij geen ploeg meer zal vinden. “De voorbije twee maanden kwam er niks uit de bus en het zal de komende weken ook niks worden. ”

Officieel heeft de boomlange Vandenbergh nog niet afscheid genomen van het wielerpeloton. “Ik wil nog tien dagen wachten tot ik mijn fiets aan de haak hang, maar ik maak mezelf geen illusies”, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “De voorbije twee maanden kwam er niks uit de bus en het zal de komende weken ook niks worden. Wanneer Lawrence of Oliver Naesen vragen hoe ik er voor sta, antwoord ik dat ik aan het genieten ben van mijn pensioen.”

“Ik denk nog wel van nut te kunnen zijn”

Vandenbergh noemt het jammer dat er geen ruimte meer is voor hem bij AG2R La Mondiale. “Oli en de ploeg waren altijd content. Maar in 2021 komen Van Avermaet, Dewulf en Schär erbij, waardoor de klassieke kern vol zit. Ploegmanager Vincent Lavenu zei dat hij al te veel Belgen had en er voor mij geen plaats meer was.”

“Ik had graag nog één voorjaar gekoerst. Alles geven tot Roubaix en dan stoppen”, vervolgt Vandenbergh. “Al in augustus voerde ik gesprekken met Alpecin-Fenix en Circus- Wanty Gobert”, “Ik dacht dat het snel zou lukken, maar het werd nooit echt concreet. Nochtans denk ik wel nog van nut te kunnen zijn. Achter mij zitten de kopmannen goed beschut tegen de wind.”

Op het palmares van Vandenbergh staan drie wedstrijden. In 2007 won hij de eerste etappe en het eindklassement van de Ronde van Ierland. In 2016 was hij de beste in de vijfde rit van de Ronde van Valencia. Verder zijn een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen van 2014 en een tweede plek in de Omloop Het Nieuwsblad van 2013 noemenswaardige prestaties. In zijn carrière verdedigde hij onder meer de kleuren van Unibet, Katusha, Quick-Step en AG2R La Mondiale.