Stijn Steels kan al weer voorzichtig fietsen

Stijn Steels hield meerdere breuken over aan een zware valpartij op de openingsnacht van de Zesdaagse van Gent, maar kan inmiddels weer vooruit kijken. De 33-jarige Belg kan zelfs alweer voorzichtig fietsen, laat hij weten in een afscheidsbericht op de website van (vanaf volgend jaar) Soudal-Quick Step.

Steels hield drie gebroken ribben, twee gebroken wervels en een longkneuzing over aan een zware crash op de openingsnacht van de Zesdaagse van Gent. We zijn inmiddels goed drie weken verder en zijn herstel verloopt op het eerste gezicht voorspoedig. “Ik ben op dit moment redelijk in orde. Ik heb mijn eerste training op de rollen al gedaan en hopelijk gaat alles de goede kant op”, klinkt het.

Door zijn zware valpartij in de Zesdaagse van Gent wordt zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg er niet makkelijker op. Steels reed de laatste drie jaar bij Quick-Step-Alpha Vinyl, maar kon niet rekenen op een contractverlenging en is nog zoekende. Met oog op een nieuw seizoen komt een valpartij nooit gelegen, maar voor Steels helemaal niet.

“Het zag er nochtans goed uit, ik had enkele goede contacten”, zei hij enkele weken geleden nog. “Ik wilde dan ook bewijzen tijdens de Zesdaagse dat ik nog met de fiets kan rijden. Ik ga niet eindeloos lang wachten. En het is mooi wat ik allemaal al heb meegemaakt. Koers is al sinds mijn geboorte mijn leven en heeft ook een grote impact op mijn familie. Maar ik geef niet op.”