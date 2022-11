Meerdere breuken voor Stijn Steels na zware val in Zesdaagse van Gent

Update

Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik gaan aan de leiding na de eerste dag van de honderdste Zesdaagse van Gent, maar na afloop ging het toch vooral over Stijn Steels. De renner van (nu nog) Quick-Step-Alpha Vinyl kwam tijdens de ploegkoers zwaar ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 33-jarige Steels, die in Gent aan de zijde koerst van de Zwitser Silvan Dillier, kon een gemiste aflossing bij een ander koppel niet ontwijken. De Belg kwam zwaar ten val en moest – in tranen – op een brandcard worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De ernst van zijn blessure is nog niet duidelijk, maar Steels stelde zijn fans al wel wat gerust. “Ik lig nu nog te wachten op spoed voor verdere onderzoeken, maar ik kan mijn tenen en voeten vlot bewegen. Mijn rug zit wel muurvast. Bedankt alvast voor alle lieve berichtjes!”, liet hij dinsdagavond weten via Twitter.

Steels zal de komende dagen echter niet meer in actie komen tijdens de Zesdaagse van Gent. De ervaren renner is nog op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2023, aangezien hij niet kan blijven bij zijn huidige formatie Quick-Step-Alpha Vinyl.

Kleine update: ik lig nu nog te wachten op spoed voor verdere onderzoeken. Ik kan tenen/voeten vlot bewegen, maar mijn rug zit muurvast. Bedankt alvast voor alle lieve berichtjes! — Stijn Steels (@StijnSteels) November 15, 2022

Update 9.00 uur

Stijn Steels heeft bij zijn zware valpartij in de Zesdaagse van Gent meerdere botbreuken opgelopen. Dat heeft zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl inmiddels laten weten via social media. De Belg heeft last van drie gebroken ribben en twee gebroken wervels. Ook hield hij een longkneuzing over aan zijn val.

De breuken zijn wel stabiel en dus is er (voorlopig) geen medische ingreep nodig.